Erden Timur: "Açık konuşayım, Icardi'ye Suudi Arabistan'dan çok ciddi teklifler var. Sponsorlar hariç kendim dahil onu almak için her şeyi seferber ediyoruz."

"Suudi Arabistan'dan Mauro Icardi'ye çok ciddi teklifler var. Arabistan devleti her takıma 1'er milyar fon veriyor. Bu nedenle her oyuncunun maaşı 2-3 kat arttı. Icardi burada oynamak için her şeyi yapıyor ama 30 milyon euro gibi bir maaş varken oyuncuyu da anlamak lazım."