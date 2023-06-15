Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Attığı 23 golle şampiyonluğun bir numaralı mimarlarından olan Arjantinli yıldız, taraftarla özel bir bağ kurmayı başarmıştı. Peki, İcardi yeni sezonda Galatasaray'da kalacak mı, ayrılacak mı?

İCARDİ GALATASARAY'DAN AYRILACAK MI?

Erden Timur: "Bağımsız bir şirkete karakter analizi yaptırıyoruz. Icardi'nin ilk zamanlarında çok dalga geçtiler ama raporda çok iyi bir insan olduğu yazıyordu. Aile hayatındaki problemler de yazıyordu. 17-18 sayfalık rapor. Komşusuyla bile konuşulan rapor vardı içinde."

Erden Timur: "Mauro ile biz de birkaç kez görüntülü görüştük ve gelme kararını aldılar. Maaş konusunda ise Mauro Icardi, "Galatasaray'dan başka bir yere gitmeyeceğim" dediği için bize çok büyük kolaylık sağladı PSG ile anlaşma aşamasında."

Erden Timur: "Wanda Nara, İstanbul'a geldi, 2 gün kaldı. Uçakta aksaklık oldu, 8 saat bekledi. Zaten o bekleyince çok umutlandım. İyi ağırlamak için çalışmalar yaptık, ince düşünülmüş hediyeler hazırladık, kulübün naif olduğunu anlatmak istedik."

"ICARDI'YE SUUDİ ARABİSTAN'DAN ÇOK CİDDİ TEKLİFLER VAR"

Erden Timur: "Açık konuşayım, Icardi'ye Suudi Arabistan'dan çok ciddi teklifler var. Sponsorlar hariç kendim dahil onu almak için her şeyi seferber ediyoruz."

İCARDİ SUUDİ ARABİSTAN'A GİDECEK Mİ?

"Suudi Arabistan'dan Mauro Icardi'ye çok ciddi teklifler var. Arabistan devleti her takıma 1'er milyar fon veriyor. Bu nedenle her oyuncunun maaşı 2-3 kat arttı. Icardi burada oynamak için her şeyi yapıyor ama 30 milyon euro gibi bir maaş varken oyuncuyu da anlamak lazım."

MAURO İCARDİ KİMDİR?

Mauro Emanuel Icardi Rivero (d. 19 Şubat 1993, Arjantin), santrfor mevkisinde oynayan İtalyan asıllı Arjantinli futbolcudur. Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'den kiralık olarak Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

Futbol kariyerine Vecindario'nun altyapı takımlarında başlayan Icardi, La Liga kulübü Barcelona'nın gençlik sistemi olan La Masia'da futbol oynadıktan sonra profesyonel kariyerine 2011'de Serie A kulübü Sampdoria'da başladı. Buradaki etkileyici performansı onun Inter Milan'a transfer olmasını sağladı. Temmuz 2013'te[1] Avrupa'nın en üretken forvetlerinden biri haline gelen Icardi, takımıyla geçirdiği 6 sezonda 2014-15 ve 2017-18 sezonlarında Serie A'da gol krallığına ulaştı. Inter kulübün tüm zamanların en çok gol atan sekizinci oyuncusu oldu. Ayrıca 2015'te henüz 22 yaşındayken Inter'in kaptanlığına seçildi. Icardi, 2019'da Paris Saint-Germain'e bir yıllığına kiralandı [2]; Ertesi sezon PSG oyuncuyu Inter Milan'dan 50 milyon €'ya satın alarak kadrosuna kattı.

Icardi'nin millî takım kariyeri ise kulüp kariyeri kadar başarılı geçmedi. Ekim 2013'te Arjantin formasını ilk kez giyen Icardi, 2018 yılına kadar sadece 8 maça çıkabildi ve tartışmalı bir şekilde Arjantin'in 2018 FIFA Dünya Kupası kadrosuna alınmadı. Icardi'nin Arjantin millî takımından çok fazla davet almaması genellikle 2013-2022 arası evli kaldığı Wanda Nara'nın, 2013'te eski eşi Maxi López'den ayrılmasına Icardi'nin etki etmesiyle ilişkilendirilir.







