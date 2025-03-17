İlkokul ve ortaokul mezunları ehliyet alabilir mi? 2025

ilkokul ve ortaokul mezunları ehliyet alabilir mi? 2016 yılı itibariyle ehliyet belgesi alınması hususunda gerek öğrenim durumu, gerekse belge alma şartları noktasında birçok değişikliğe gidilirken, bu değişimler birçok vatandaşın da lehine oldu. Ehliyet belgesi alımındaki yeni düzenlemeyle 4+4+4 eğitim sistemiyle ilişkili olarak ilkokul 4. sınıfa kadar okumuş olanların da ehliyet alabileceğini söyleyen Ceyhan, merak edilen birçok konuya da açıklık getirdi. Ceyhan, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu;













“Türkiye'de sürücü belgesi alma şartlarında gerek öğrenim gerek yaş ve sağlık açısından bir çok değişiklik yaşandı. Söz konusu bu değişiklikler veya sınavlarla ilgili bir çok yenilikte beraberinde geldi. Bu değişiklikler sürücü adaylarında, sürücü belgesi alacak olan şahıslarda veya kamuoyunda bir tereddüde yola açmış bulunmaktadır. Acaba sürücü belgesi alırken özellikle yaş olayı ve öğrenim açısından bir değişiklik var mı? diye düşünenler var.





Geçmişte 90'lı yıllarda iki defa ilköğretim ilkokul bitirmiş olanların sürücü alması yasaklanmıştı. Daha doğrusu ilkokul diplomaları geçersiz kılınmıştı. Ancak daha sonra yapılan düzenlemelerle bu haklar iade edilirken 2012 yılından sonra özellikle öğrenim çağında öğrenim yıllarının 4 +4 +4 şeklinde şekillenmesi sonucu 4 sınıfı bitiren ilkokul düzeyinde mezun kabul edildiğinden 4'cü sınıfı bitiren vatandaşlar sürücü belgesi için müracaat edebilir. İlkokul mezunu, ortaokul mezunu vatandaşlar tereddütsüz başvuruda bulunabilir, ilkokul bitirmemiş olanlarda 4 sınıfı bitirmiş olma şartı ile müracaatlarını gerçekleştirebilirler.

İlkokul 3 veya 4'cü sınıfa kadar okuyanlar sürücü belgesi alabilir mi?

Ayrıca ilkokul 3 veya 4'cü sınıfa kadar okuyup da okulu bitirmeyenler sonradan Halk eğitim müdürlüklerinden belli bir saat karşılığında alınan eğitim yani ikinci kademe yetişkinler eğitim belgesi de geçerlidir. Dolayısıyla kısaca şöyle ifade edeyim ikinci kademe olsun 4'cü sınıfı bitirenler olsun ve bunun üstündeki herkes sürücü belgesi alabilirler."

Kimler ehliyet alabilir: ilkokul ve ortaokul diplomasıyla ehliyet alınabilir mi?

B Otomobil Düz vites ehliyeti almak için gereken şartlar

-- 2918 sayılı Trafik Kanununa göre B sınıfı ehliyet alabilmek için en az 18 yaşını bitirip 19'dan gün almak gerekmektedir.

-- B sürücü belgesi ile Traktör, Otomobil, Kamyonet kullanılabilmektedir.

-- B Ehliyet alacak sürücü adayları Teorik (Trafik, Motor, İlkyardım, Trafik adabı Toplam 50 soru) ve direksiyon sınavlarına tabi tutulur..

-- Her hangi bir sınıf Sürücü belgesi olup B sınıfı almak isteyenler sadece direksiyon sınavlarına tabi tutulur

-- B sınıfı ile yüklü ağırlığı 750 Kg dahil olmak üzere römorklu araç kullanılabilir

67 Yaşında Motosiklet Ehliyeti Aldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde ikamet eden Hayrettin Bozkurt 67 yaşında motosiklet ehliyeti aldı. Ağır vasıta ehliyeti olan ve motosiklet kullanan Bozkurt, kurallara uymak için A2 sınıfı ehliyet aldığını söyledi. Hayrettin Bozkurt, "Beni motosiklet ehliyeti almaya iten neden, trafik kuralları. Ufak bir motosikletim var. kullanabilmem için ehliyet gerekiyordu. Motosikleti alırken zaten polis arkadaş demişti 'ehliyetin var mı?' Ağır vasıta olduğunu söyledim. Bana 'bu ehliyet geçmez' dedi. Bende 'geçeni alırız' dedim. Arkadaşlara müracaat ettim. Sağ olsunlar yardımcı oldular. Bugün kısmetse sınava giriyoruz. Bu yaştan sonra ehliyet almak çok heyecan verici bir duygu. 2-3 günden beri çalışıyorum. Geçemezsem üzülürüm" dedi.



