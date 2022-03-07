İSKİ 8 MART SALI (YARIN) SU KESİNTİSİ: Hangi ilçelerde sular kesilecek?

İSKİ, 8 Mart 2022 Salı günü 10:00 ile 15:00 saatleri arasında 5 saat süreyle İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İşte İSKİ planlı su kesintisi duyurular...
İSKİ 8 MART SALI GÜNÜ SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
- İSKİ'den yapılacan açıklama şöyle:
- Kağıthane Terfi Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle; 8 Mart 2022 Salı günü 10:00 ile 15:00 saatleri arasında 5 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, yarın saat 10.00 ile 15.00 arasında su verilmeyecek yerler şöyle:
"Kağıthane'de, Emniyetevler, Gültepe, Gürsel, Hamidiye, Harmantepe, Hürriyet, Mehmet Akif Ersoy, Merkez, Nurtepe, Ortabayır Seyrantepe, Sultan Selim, Şirintepe, Talatpaşa, Telsizler, Yahya Kemal, Yeşilce, Çağlayan ve Çeliktepe mahalleleri.
Eyüpsultan'da, Alibeyköy, Göktürk, Güzeltepe, Mimar Sinan ve Mithat Paşa mahalleleri.
Beyoğlu'nda, Bostan, Bülbül, Cihangir, Fetihtepe, Gümüşsuyu, Hacı Ahmet Halıcıoğlu, Hüseyinağa, Kaptanpaşa, Katip Mustafa Keçeci Piri, Kılıç Ali Paşa, Kocatepe, Kulaksız, Piri Paşa, Sütlüce, Çukur, Örnektepe ve Şehit Muhtar mahalleleri.
Beşiktaş'ta, Muradiye ve Vişnezade Mahalleleri.
Şişli'de, 19 Mayıs, Bozkurt, Cumhuriyet, Duatepe, Ergenekon, Feriköy, Fulya, Gülbahar, Halaskargazi, Halide Edip, Hürriyet, Kuştepe, Mecidiyeköy, Merkez, Meşrutiyet, Paşa, İnönü ve İzzetpaşa mahalleleri."
İSKİ ARIZA BAKIM ÇALIŞMASI NASIL SORGULANIR?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintileri ve bakım çalışmaları resmi internet sitesinde yayınlanmaktadır.