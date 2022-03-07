Özgün İSKİ 8 MART SALI (YARIN) SU KESİNTİSİ Hangi ilçelerde sular kesilecek?
ÖZGÜN HABERLER

İSKİ 8 MART SALI (YARIN) SU KESİNTİSİ: Hangi ilçelerde sular kesilecek?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların su ihtiyacının karşılandığı kurum İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 'den yapılan arıza kesintisi açıklamaları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugün İstanbul'da bazı ileçelerde su kesintisi yaşanmıştı. İSKİ'den yapılan açıklamada, yarın 5 ilçenin bazı mahallelerine 5 saat su verilemeyeceği aktarıldı. Peki, 8 Mart Salı günü İSKİ su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? Yarın hangi ilçelerde sular kesilecek? 8 Mart İSKİ su kesintisi yaşanacak ilçeler ve saatleri haberimizde..

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İSKİ 8 Mart sular ne zaman kesilecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler!
İSKİ

İSKİ, 8 Mart 2022 Salı günü 10:00 ile 15:00 saatleri arasında 5 saat süreyle İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İşte İSKİ planlı su kesintisi duyurular...

İSKİ 8 MART SALI GÜNÜ SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

  • İSKİ'den yapılacan açıklama şöyle:
  • Kağıthane Terfi Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle; 8 Mart 2022 Salı günü 10:00 ile 15:00 saatleri arasında 5 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, yarın saat 10.00 ile 15.00 arasında su verilmeyecek yerler şöyle:

"Kağıthane'de, Emniyetevler, Gültepe, Gürsel, Hamidiye, Harmantepe, Hürriyet, Mehmet Akif Ersoy, Merkez, Nurtepe, Ortabayır Seyrantepe, Sultan Selim, Şirintepe, Talatpaşa, Telsizler, Yahya Kemal, Yeşilce, Çağlayan ve Çeliktepe mahalleleri.

Eyüpsultan'da, Alibeyköy, Göktürk, Güzeltepe, Mimar Sinan ve Mithat Paşa mahalleleri.

Beyoğlu'nda, Bostan, Bülbül, Cihangir, Fetihtepe, Gümüşsuyu, Hacı Ahmet Halıcıoğlu, Hüseyinağa, Kaptanpaşa, Katip Mustafa Keçeci Piri, Kılıç Ali Paşa, Kocatepe, Kulaksız, Piri Paşa, Sütlüce, Çukur, Örnektepe ve Şehit Muhtar mahalleleri.

Beşiktaş'ta, Muradiye ve Vişnezade Mahalleleri.

Şişli'de, 19 Mayıs, Bozkurt, Cumhuriyet, Duatepe, Ergenekon, Feriköy, Fulya, Gülbahar, Halaskargazi, Halide Edip, Hürriyet, Kuştepe, Mecidiyeköy, Merkez, Meşrutiyet, Paşa, İnönü ve İzzetpaşa mahalleleri."

İSKİ ARIZA BAKIM ÇALIŞMASI NASIL SORGULANIR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintileri ve bakım çalışmaları resmi internet sitesinde yayınlanmaktadır.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

Gol düellosunda kazanan çıkmadı

Gol düellosunda kazanan çıkmadı

​Beşiktaş iki kez yenik duruma düştüğü maçtan beraberlikle ayrıldı.
Süper Ligde Digitürk devri kapandı

Süper Lig'de 'Digitürk' devri kapandı

​Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı: "Ya Saran ya TRT"
İşgalde 12nci gün: Rusya-Ukrayna arasındaki üçüncü müzakerede yine ateşkes kararı çıkmadı

Çevre sorunlarına kalıcı çözümler

Çevre sorunlarına kalıcı çözümler

​Balıkesir BB kemikleşen sorunları ortadan kaldırıyor

​AK Parti kaynakları açıkladı: Putin 'Talimat vereceğim' dedi.

Beykoz savaş alanına döndü

Beykoz savaş alanına döndü

İETT otobüsü, bir otobüs ve üç otomobile çarpıp evin içine girdi.

​Amerikalı gazeteci tahliye için Türk elçiliğinin numarasını istedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Tüm diplomatik zemini oluşturmak için hazırız

Bakan Nebati: Etiket üzerinden operasyon çekenlere biz de operasyon çekeceğiz

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.