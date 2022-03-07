İSKİ 8 MART SALI (YARIN) SU KESİNTİSİ: Hangi ilçelerde sular kesilecek? İstanbul'da yaşayan vatandaşların su ihtiyacının karşılandığı kurum İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 'den yapılan arıza kesintisi açıklamaları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugün İstanbul'da bazı ileçelerde su kesintisi yaşanmıştı. İSKİ'den yapılan açıklamada, yarın 5 ilçenin bazı mahallelerine 5 saat su verilemeyeceği aktarıldı. Peki, 8 Mart Salı günü İSKİ su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? Yarın hangi ilçelerde sular kesilecek? 8 Mart İSKİ su kesintisi yaşanacak ilçeler ve saatleri haberimizde..

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