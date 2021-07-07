Özgün İslamın şartı kaçtır? İslamın şartları nelerdir?
DİNİ BİLGİLER

İslam'ın şartı kaçtır? İslam'ın şartları nelerdir?

İslam dinine inananlara Müslüman denir. Peygamberimiz Müslümanı "elinden ve dilinden kimsenin zarar görmediği kişi" olarak tanımlamıştır. Buna göre İslam, inanca, ibadete, insanlar arası ilişkileri düzenleyen kurallara ve ahlaka dayanan bir inanç sistemidir. Peki İslam'ın şartı kaçtır?

Haber Merkezi Yeni Şafak
İslamın şartı kaçtır? İslamın şartları nelerdir?
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Sözlükte teslim olmak anlamına gelen “İslâm ”, terim olarak Hz. Adem Peygam­berden itibaren Allah’ın insanlara gönderdi­ği tevhid inancına dayalı hak dinin; “müslü­man ” ise bu dini kabul eden insanın adıdır.

İslam'ın şartı kaçtır?

"İslam beş temel üzerine bina kılınmıştır: Allah’tan başka İlâh olmadığına ve Muhammed’in O’nun Resûlü olduğuna şehâdet etmek; namaz kılmak; zekât vermek; haccetmek; ve Ramazan orucunu tutmak." (Buhârî, Sahîh, I. 8.)

İslam'ın Şartı 5'tir.

1. Kelime-i Şehadet getirmek (Eşhedü enlâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh. Anlamı: "Ben şahadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve Muhammed O’nun kulu ve elçisidir"

2. Namaz kılmak

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Namaz nasıl kılınır? Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı kaç rekattır?

3. Oruç tutmak

4. Zekat vermek

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5. Hacca gitmek

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