İslam'ın şartı kaçtır? İslam'ın şartları nelerdir?

Sözlükte teslim olmak anlamına gelen “İslâm ”, terim olarak Hz. Adem Peygamberden itibaren Allah’ın insanlara gönderdiği tevhid inancına dayalı hak dinin; “müslüman ” ise bu dini kabul eden insanın adıdır.
İslam'ın şartı kaçtır?
"İslam beş temel üzerine bina kılınmıştır: Allah’tan başka İlâh olmadığına ve Muhammed’in O’nun Resûlü olduğuna şehâdet etmek; namaz kılmak; zekât vermek; haccetmek; ve Ramazan orucunu tutmak." (Buhârî, Sahîh, I. 8.)
İslam'ın Şartı 5'tir.
1. Kelime-i Şehadet getirmek (Eşhedü enlâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh. Anlamı: "Ben şahadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve Muhammed O’nun kulu ve elçisidir"
2. Namaz kılmak
3. Oruç tutmak
4. Zekat vermek
5. Hacca gitmek