İslam'ın şartı kaçtır? İslam'ın şartları nelerdir?

Sözlükte teslim olmak anlamına gelen “İslâm ”, terim olarak Hz. Adem Peygam­berden itibaren Allah’ın insanlara gönderdi­ği tevhid inancına dayalı hak dinin; “müslü­man ” ise bu dini kabul eden insanın adıdır.

İslam'ın şartı kaçtır?

"İslam beş temel üzerine bina kılınmıştır: Allah’tan başka İlâh olmadığına ve Muhammed’in O’nun Resûlü olduğuna şehâdet etmek; namaz kılmak; zekât vermek; haccetmek; ve Ramazan orucunu tutmak." (Buhârî, Sahîh, I. 8.)

İslam'ın Şartı 5'tir.

1. Kelime-i Şehadet getirmek (Eşhedü enlâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh. Anlamı: "Ben şahadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve Muhammed O’nun kulu ve elçisidir"

REKLAM

2. Namaz kılmak

ÖZGÜN Namaz nasıl kılınır? Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı kaç rekattır?

3. Oruç tutmak

4. Zekat vermek

ÖZGÜN Zekat nedir?

5. Hacca gitmek