Kabe'de namaz kıldırmak büyük bir şereftir ve bu görev Suudi Arabistan Kraliyet Divanı tarafından seçilen ve atanan belirli imamlara verilir. Bu imamlar, İslam dünyasında geniş bir takipçi kitlesine sahiptir ve kıraatları ile birçok Müslümanı etkilemektedirler. Kabe ve Mescid-i Nebevi'deki namazlar, bu imamların rehberliğinde kılınan en önemli ibadetlerden biridir ve dünya genelinde milyonlarca Müslüman tarafından takip edilmektedir.

Kabe İmamları kimlerdir?

Aşağıda Kâbe-i Muazzama’da vazife yapan imamların isimleri ve haklarında kısa bilgiler yer almaktadır:

Abdurrahman es-Sudais Abdullah el-Juhani Suud eş-Şureym Mahir il-Maigli Ahmed el-Acemi Şeyh Sâlih bin Abdullah el Humeyd Halid el-Gamidi Adil el-Kelbani

Şeyh Abdurrahman es-Sudeys

Mescid-i Haram'ın (Kabe) baş imamlarından biridir. Tanınmış bir hafız ve İslam dünyasında büyük bir saygı görmektedir. Sudeysi 1962'ta Riyad'da doğdu. 12 yaşındayken Abdurrahman Faryan'ın imamlık yaptığı camide hafız olmuştur.

Abdullah Avad el-Cüheni: Medine İslam Üniversitesi Kuran Fakültesi'nden lisans derecesi ve Mekke'deki Ümmü'l-Kura Üniversitesi'nden doktora (Ph.D) derecesi vardır.

Şeyh Mahir el-Muaykili

Güçlü sesi ve etkileyici kıraatı ile bilinir. Mescid-i Haram'da düzenli olarak imamlık yapmaktadır. Mahir bin Hamad el-Muaykli, 7 Ocak 1969 tarihinde Medine'de doğdu. 2005-2006 yıllarında Mescid-i Nebevî'de teravih namazlarını kıldıran Şeyh Mahir 2008 yılında Mekke'de bulunan Mescid-i Haram'da teravih namazlarında imamlık yapmaya başladı. 2012 yılında Ümmul Kura'da doktorasını tamamladı. 15 Temmuz 2016 tarihinde ilk defa Mescid-i Haram'da cuma namazı kıldırdı.

Şeyh Suud eş-Şureym

Uzun yıllardır Mescid-i Haram'da imamlık yapmaktadır. Aynı zamanda bir hukukçudur. 1962'de Riyad'da doğdu. ‘Areen okullarında ilk okulunu, sonra orta okulu sonra da Kuzey Yermük'te liseyi bitirdi. Liseden mezun olmasının ardından Riyad'daki İmam Muhammed bin Suud İslam Üniversitesinde akide modern mezhep ayrılığı ve din usulü dallarına girdi. Kabe imam-hatibi (Mescid-i Haram) oldu. Doktora yazmak için bu isleri bıraktı ve Mekke'deki Ümmü'l-Kura Üniversitesinde doktor ünvanını aldı. Kendisine Mescid-i Haram'da öğretici görevi verildi.

Ahmed bin Ali el-Ajmi

24 Şubat 1968 tarihinde doğdu. Ahmed el-Ajmi, ilkokulu Güney Khobar'daki El-Muhammediye Okulu'nda , ortaokulu El-Zübeyr bin El-Awwam Ortaokulu'nda, liseyi Khobar Lisesi'nde okudu ve liseyi bitirdikten sonra İmam Muhammed bin Suud İslam Üniversitesi'ne gitti ve şeriat alanında lisans derecesi ile mezun oldu.

Adil el-Kelbani

Adil Kalbani, 1958’in Ramazan ayında Riyad’da doğdu. Şeyh Adil İbn Saalim İbn Saeed Al Kalbani Suudi Arabistan’da bir imam ve uluslararası ünlü bir Hafız.

Şeyh Sâlih bin Abdullah el Humeyd

Arap Yarımadası’nın köklü kabilelerinden Benî Hâlid’e mensup olarak, 1949 yılında Bureyde kentinde dünyaya geldi. Hıfzını tamamladıktan sonra akademik camiaya intisap etti, Ummu’l-Kurâ Üniversitesi’nde doktorasını bitirmesinin ardından profesörlüğe yükseldi. 2002 yılında ülkenin en üst düzey istişare organı kabul edilen Şûrâ Meclisi’nin başkanlığına getirildi.

2009’da Yüksek Yargıçlar Konseyi’nin başkanlığı görevini de üstlendi. 2012’de her iki görevinden de ayrılarak, Kral Abdullah’ın başdanışmanlığına atandı. Mescid-i Haram imam-hatipliğinin yanında, Ummu’l-Kurâ Üniversitesi’nde ders vermeyi de sürdürmektedir. Mescid-i Haram imamları içinde en yaşlı, en kıdemli ve en fazla kitap telif eden isimdir.

Halid el-Gamidi

1968’de Mekke’de dünyaya geldi. Soyu, direkt olarak Kureyş kabilesinin Benî Haşim koluna dayanır. 16 yaşında, Pakistanlı bir hocanın gözetimi altında hafızlığını tamamladıktan sonra, Mekke’deki küçük bir mescitte imamlığa başladı. İmamlık görevini sürdürürken akademik dünyaya da adım attı, Ummu’l-Kurâ Üniversitesi’nde tefsir alanında yüksek lisans yaptı.

Mescid-i Nebevi İmamları

Şeyh Ali Abdurrahman el-Huzeyfi Şeyh Abdulmuhsin el Kâsım Şeyh Hüseyin bin Abdulaziz Âl-i Şeyh Şeyh Salah el-Budeyr Şeyh Abdulbârî es-Subeytî Şeyh Abdullah Buaycân Şeyh Ahmed bin Tâlib Hamîd

Şeyh Ali Abdurrahman el-Huzeyfi

Mescid-i Nebevi'nin baş imamlarından biridir. Güzel sesi ve etkileyici kıraatı ile bilinir. Mekke’nin 360 kilometre güneyindeki Avâmir mıntıkasını asırlardır yöneten Huzeyf ailesine mensup olarak, 1947’de Karn el Mustakîm köyünde dünyaya geldi. Babası, Suudi Arabistan ordusunda imam-hatip olarak görevliydi. 1975’te yüksek lisansını almak için Kahire’deki Ezher Üniversitesi’ne intisap etti. Ezher dönüşü, Belcureşî Camii’nin imam-hatipliğine başladı. 1979’da Medine yakınlarındaki Kuba Mescidi’nin imam-hatipliğine tayin edildi, üç yıl sonra Kral Fahd tarafından Mescid-i Nebevî’nin imam-hatipliğiyle görevlendirildi. Hâlen bu göreve devam etmekte.

Şeyh Abdulmuhsin el Kâsım

Arap Yarımadası’nın en büyük ve güçlü kabilelerinden Kahtân’a mensup olarak, 1968’de Mekke’de dünyaya geldi. Babası ve dedelerinin de meşgul olduğu İslâmi ilimlerle küçük yaşından itibaren ilgilendi. Hafızlığını tamamlamasının ardından Riyad’da yüksek öğretimini bitirdi. 1993’den itibaren Riyad ve Tebük şehirlerinde yargıç olarak görev yapmaya başladı. Kral Fahd tarafından 1998’de Mescid-i Nebevî imam-hatipliğine atanmasıyla, yargıçlık görevini Medine’de devam ettirdi. Hâlen Mescid-i Nebevî imam-hatipliğinin yanı sıra, İslâmi ilimler alanında dersler vermektedir.

Şeyh Hüseyin bin Abdulaziz Âl-i Şeyh

Suudi Arabistan’ın resmi ideolojisi Vehhâbîlik’in kurucusu Muhammed bin Abdulvehhâb’ın soyuna mensup olarak, 1965 yılında Riyad’da dünyaya geldi. Yüksek öğretimini de Riyad’da tamamladıktan sonra, 1985 yılından itibaren Riyad, Necran ve Medine yüksek mahkemelerinde yargıç olarak görev aldı. 1997 yılında Kral Fahd tarafından Mescid-i Nebevî’nin imam-hatipliğine tayin edildi. Bu görevinin yanında kitap telif çalışmalarını ve Mescid-i Nebevî bünyesindeki medresede öğrencilere ders vermeyi sürdürmektedir.

Şeyh Salah el-Budeyr

Etkileyici kıraatı ve sesi ile tanınır. Mescid-i Nebevi'de düzenli olarak imamlık yapmaktadır. 1970’de Suudi Arabistan’ın doğusundaki Hufuf kentinde dünyaya geldi. İlk, orta ve yüksek öğrenimlerini Hufuf’ta tamamladıktan sonra, Riyad’daki İmam Muhammed bin Suûd Üniversitesi’nde İslâm fıkhı alanında akademik kariyer yaptı, ardından yargıçlık görevine başladı.

Şeyh Abdulbârî es-Subeytî

1960’da Mekke’de doğdu. Küçük yaşta hafızlığını tamamladığı için, bu süreçte Kur’an’la ilgili çalışmalarını da sürdürdü. 1979’da Mekke’de düzenlenen kıraat yarışmasında birinci olarak dikkatleri üzerine çekti. Cidde’deki Kral Abdulaziz Üniversitesi Bilimler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, Mekke’de Ummu’l-Kurâ Üniversitesi’ne intisap ederek 1994’te yüksek lisans derecesini aldı. Yükseköğrenimine devam ederken, 1993 yılında Kral Fahd tarafından Mescid-i Nebevî imam-hatipliğine tayin edildi. İmam-hatiplik vazifesinin yanında hâlen kıraat ilmiyle ilgili çalışmalarını da sürdürmektedir.

Şeyh Abdullah Buaycân

1979’da Riyad’da dünyaya geldi. 2001 yılında Riyad’daki İmam Muhammed bin Suûd Üniversitesi’nde yükseköğrenimini tamamladıktan sonra 2005’te yüksek lisansını tamamlayarak öğretim hayatına atıldı.

2002-2008 yılları arasında öğretmenlik yaptı, ardından Riyad’da Bevâridî Mescidi’nin imamlığına atandı. 2012 yılında, Kral Abdullah’ın emriyle Mescid-i Nebevî imam-hatipliğine tayin edildi.

Şeyh Ahmed bin Tâlib Hamîd