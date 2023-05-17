Kamu işçisi zamlı maaşlarının ne zaman yatacağı, vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. 700 bin işçinin 2023’te toplu iş sözleşmesi kapsamında alacağı zam oranı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Buna göre en düşük işçi maaşı brüt 15 bin TL olacak. Yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapacağız." ifadelerini kullandı. Kamu işçisine yüzde 45 zam artışıyla birlikte kamu işçisi maaş farkı ödeme tarihine gözler çevrildi.

EN DÜŞÜK KAMU İŞÇİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti; Böylece en düşük kamu işçisi ücretini 15 bin TL’ye çıkartıyoruz. Yüzde 4 ile yüzde 6 prim ödemesi uygulamasını da bu sözleşmeyle getiriyoruz.

KAMU İŞÇİSİ ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu iş sözleşmesi kapsamında, refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yaptıklarını, böylece en düşük kamu işçisi ücretinin 15 bin liraya çıktığını duyurmuştu.

Kamu işçileri maaşlarını her ayın 15'i itibari ile almaya başlıyor. 15 bin liraya yükselen en düşük kamu işçisi maaşlarının, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, takip eden ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılacak.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Ülkedeki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün geçtiğimiz günlerde imzalandı.

"REFAH PAYI DAHİL YÜZDE 45 ZAM YAPIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İmzalanacak protokelle kamu işçilerimizin taban ücretleri, diğer özlük ve yan hakları belirlenmektedir. Refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz." dedi.







