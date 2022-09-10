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Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. Maça sayılı gün kala, futbolseverler maçın detaylarını araştırmalara şimdiden başladı. Yeni transfleri ile maça çıkacak Galatasaray ve Kasımpaşanın ilk 11 kadrosu, bilet fiyatları ve maçın ayrıntıları merak kazandı. Peki, Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kasımpaşa Galatasaray

Süper Lig'de 6. hafta heyecanı bu akşam başlıyor. Oldukça çarpıcı maçların oynanacağı haftada sonucu en çok merak edilen karşılaşmalardan biri olan Kasımpaşa Galatasaray mücadelesinin ayrıntıları belli oldu. İşte, zorlu maçın tarihi, yayıncısı ve bilet fiyatlarına ilişkin tüm bilgiler..

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Galatasaray maçı 11 Eylül Pazar günü saat 20.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Kasımpaşa Galatasaray maçı BeIn Sports HD1'de canlı olarak izlenebilecek.

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI

Maraton kapalı B-C: 330 TL

Maraton kapalı A-D: 320 TL

Maraton açık C: 270 TL

Maraton açık B-D: 260 TL

Maraton açık A-E: 250 TL

Misafir 300 TL

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFLERLERİ KASIMPAŞA MAÇINA ÇIKACAK MI?

Galatasaray Futbol Takımı’nın yeni transferleri Mauro Icardi, Yusuf Demir, Juan Mata, Mathias Ross ve Milot Rashica, ilk antrenmanlarına çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında 11 Eylül Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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