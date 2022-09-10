Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 6. hafta heyecanı bu akşam başlıyor. Oldukça çarpıcı maçların oynanacağı haftada sonucu en çok merak edilen karşılaşmalardan biri olan Kasımpaşa Galatasaray mücadelesinin ayrıntıları belli oldu. İşte, zorlu maçın tarihi, yayıncısı ve bilet fiyatlarına ilişkin tüm bilgiler..

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Galatasaray maçı 11 Eylül Pazar günü saat 20.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Kasımpaşa Galatasaray maçı BeIn Sports HD1'de canlı olarak izlenebilecek.

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI

Maraton kapalı B-C: 330 TL

Maraton kapalı A-D: 320 TL

Maraton açık C: 270 TL

Maraton açık B-D: 260 TL

Maraton açık A-E: 250 TL

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Misafir 300 TL

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFLERLERİ KASIMPAŞA MAÇINA ÇIKACAK MI?

Galatasaray Futbol Takımı’nın yeni transferleri Mauro Icardi, Yusuf Demir, Juan Mata, Mathias Ross ve Milot Rashica, ilk antrenmanlarına çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında 11 Eylül Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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