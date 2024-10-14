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109. dönem kaymakamlık kursu kura sonuçları atama yerleri belli oluyor

109. dönem kaymakamlık kursu kura sonuçları atama yerleri belli oluyor

14:2814/10/2024, Pazartesi
G: 14/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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kaymakam atama sonuçları görev yerleri
kaymakam atama sonuçları görev yerleri

Kaymakamlık görevine aday 97 kaymakam adayı, 109. Dönem Kaymakam Adaylığı programı kapsamında zorlu ve yoğun eğitim sürecini başarıyla tamamladı. 109. dönem kaymakamlık kursu kura sonuçları atama yerleri belli oluyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla 109. dönem kaymakamlık kursu kura töreni gerçekleştirildi. Törende, adayların yeni görev yerleri belli olacak ve Türkiye’nin çeşitli ilçelerine atanacaklar. Kaymakam adayları, kura ile belirlenen ilçelerde görev alarak, kamu hizmetlerinin yerelde daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için çalışmalarını sürdürecek.

Kaymakam Olma Şartları Nelerdir?

Kaymakam olma şartları aşağıdaki gibidir.

  • İşletme, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler gibi fakültelerden mezun olmak
  • ÖSYM’nin düzenlediği kaymakamlık sınavından en az 70 puan almak
  • Yapılan mülakatları geçmek
  • 3 yıl staj yapmak
  • Mevzuata hakim olmak
  • Yönetim ve organizasyon becerilerine sahip olmak

Kaymakam Olmak için Hangi Eğitimler Alınır?

Kaymakam olmak için üniversitede İşletme, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler gibi fakültelere bağlı bölümlerden mezun olmak gerekir.

Örneğin İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Hukuk Bölümü gibi alanlardan mezun olan kişiler kaymakam olarak çalışabilir. Kaymakam olmak için üniversite eğitiminin dışında 4 adet mülakatı geçip 3 yıllık stajı tamamlamak gerekir.

Kaymakam Maaşları Ne Kadar?

Kaymakamın maaşı 45.000 TL ile 200.000 TL aralığındadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kaymakamlara net talimat: Vatandaşa 24 saat kapınızı açık tutun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Vatandaşına üstten bakan, vatandaşların bir kısmını tehdit kaynağı gören 'bürokratik oligarşinin' devlet tasavvurumuzda yeri yoktur. Milletin adamı olunmadan, hakiki manada devlet adamı olunmaz" dedi. 'Devlet nerede dedirtmeyeceksiniz' diyerek kaymakamlara talimat veren Erdoğan, "Vatandaşın şikayetlerine kapınızı 24 saat açık tutacaksınız. Kibir asla sizin semtinize uğramayacak. İnsanımızı devletinden soğutacak gelişmelere karşı sıfır toleransla yaklaşacaksınız. Halktan kopuk idareci profiline tahammülümüz yoktur" ifadelerini kullandı.


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#kaymakam atama sonuçları
#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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