Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla 109. dönem kaymakamlık kursu kura töreni gerçekleştirildi. Törende, adayların yeni görev yerleri belli olacak ve Türkiye’nin çeşitli ilçelerine atanacaklar. Kaymakam adayları, kura ile belirlenen ilçelerde görev alarak, kamu hizmetlerinin yerelde daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için çalışmalarını sürdürecek.

Kaymakam Olma Şartları Nelerdir?

Kaymakam olma şartları aşağıdaki gibidir.

İşletme, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler gibi fakültelerden mezun olmak

ÖSYM’nin düzenlediği kaymakamlık sınavından en az 70 puan almak

Yapılan mülakatları geçmek

3 yıl staj yapmak

Mevzuata hakim olmak

Yönetim ve organizasyon becerilerine sahip olmak

Kaymakam Olmak için Hangi Eğitimler Alınır?

Kaymakam olmak için üniversitede İşletme, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler gibi fakültelere bağlı bölümlerden mezun olmak gerekir.

Örneğin İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Hukuk Bölümü gibi alanlardan mezun olan kişiler kaymakam olarak çalışabilir. Kaymakam olmak için üniversite eğitiminin dışında 4 adet mülakatı geçip 3 yıllık stajı tamamlamak gerekir.

Kaymakam Maaşları Ne Kadar?

Kaymakamın maaşı 45.000 TL ile 200.000 TL aralığındadır.



