Koronavirüs 90 yaşındaki Alye nine alkışlarla taburcu edildi
TÜRKİYE

90 yaşındaki Alye nine alkışlarla taburcu edildi

İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüs tedavisi gören 90 yaşındaki Alye Gündüz hastalığı yendi. Sağlık görevlilerinin alkışlarıyla taburcu olan Alye Nine, herkese teşekkür etti.

Haber Merkezi DHA İHA
Alye nine herkese teşekkür etti.
Alye nine herkese teşekkür etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenler olduğu kadar iyileşenler de oluyor. Onlardan ikisi de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavi gören 90 yaşındaki Alye Gündüz ile doktor Ömer Faruk Bilici oldu.

İlk olarak Alye nine alkışlar arasında taburcu oldu. Hastalığı yenen yaşlı kadın, doktorlara teşekkür etti.

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Hemen ardından ise doktor Ömer Faruk Bilici alkışlar arasında taburcu oldu. Bilici, 20 gün tedavi gördüğünü belirtirken sinüzit ve göğüs ağrısı belirtisiyle hastaneye yattığını söyledi. Şu an da kendisini iyi hissettiğini belirten Bilici, 4 gün yoğun bakımda kaldığını ifade etti. Kendisinin iyileşmesiyle çevresindekilerin de moral bulduğunu kaydeden doktor Bilici, meslektaşlarına da teşekkür etti. Bilici eşinin de doktor olmasının avantajını yaşadığını söyledi.

Koronavirüsü yenen 16 hasta alkışlarla taburcu oldu
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Koronavirüsü yenen 16 hasta alkışlarla taburcu oldu
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavileri tamamlanan 16 hasta, doktorlar ve hastane çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.


  • 34 yaşındaki Bilici, hiç bir yaş grubunun risksiz olmadığını kaydederek herkesin dikkatli olmasını istedi. Evde kalınmasını gereken Bilici, yoğun bakımda çocukların da olduğunu belirtti. Bilici, 14 gün evinde izole olacağını da kaydetti.


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