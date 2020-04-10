90 yaşındaki Alye nine alkışlarla taburcu edildi

Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenler olduğu kadar iyileşenler de oluyor. Onlardan ikisi de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavi gören 90 yaşındaki Alye Gündüz ile doktor Ömer Faruk Bilici oldu.

İlk olarak Alye nine alkışlar arasında taburcu oldu. Hastalığı yenen yaşlı kadın, doktorlara teşekkür etti.

GÜNDEM Koronavirüsü atlatan yirmi hasta alkışlarla taburcu oldu

20 gündür kimseyle görüşmedi

Hemen ardından ise doktor Ömer Faruk Bilici alkışlar arasında taburcu oldu. Bilici, 20 gün tedavi gördüğünü belirtirken sinüzit ve göğüs ağrısı belirtisiyle hastaneye yattığını söyledi. Şu an da kendisini iyi hissettiğini belirten Bilici, 4 gün yoğun bakımda kaldığını ifade etti. Kendisinin iyileşmesiyle çevresindekilerin de moral bulduğunu kaydeden doktor Bilici, meslektaşlarına da teşekkür etti. Bilici eşinin de doktor olmasının avantajını yaşadığını söyledi.

34 yaşındaki Bilici, hiç bir yaş grubunun risksiz olmadığını kaydederek herkesin dikkatli olmasını istedi. Evde kalınmasını gereken Bilici, yoğun bakımda çocukların da olduğunu belirtti. Bilici, 14 gün evinde izole olacağını da kaydetti.



