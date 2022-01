Bakan Koca'dan Bahçeli'ye teşekkür: Turkovac ile her birimiz gurur duymalıyız Sağlık Bakanı Koca, Turkovac aşısı olan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür etti. Koca, "Bahçeli beyefendiye, salgınla mücadelenin her safhasında verdiği koşulsuz destek için şahsım ve sağlık camiamız adına teşekkür ederim. Varlığını daima yanımızda hissettik. Turkovac ile her birimiz gurur duymalıyız" dedi.

Abone Ol