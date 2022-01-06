Koronavirüs Bakan Kocadan Bahçeliye teşekkür Turkovac ile her birimiz gurur duymalıyız
TÜRKİYE

Bakan Koca'dan Bahçeli'ye teşekkür: Turkovac ile her birimiz gurur duymalıyız

Sağlık Bakanı Koca, Turkovac aşısı olan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür etti. Koca, "Bahçeli beyefendiye, salgınla mücadelenin her safhasında verdiği koşulsuz destek için şahsım ve sağlık camiamız adına teşekkür ederim. Varlığını daima yanımızda hissettik. Turkovac ile her birimiz gurur duymalıyız" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Kocadan Bahçeliye teşekkür: Turkovac ile her birimiz gurur duymalıyız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Turkovac aşısı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sn. Devlet Bahçeli beyefendiye, salgınla mücadelenin her safhasında verdiği koşulsuz destek için şahsım ve sağlık camiamız adına teşekkür ederim. Varlığını daima yanımızda hissettik. Turkovac ile her birimiz gurur duymalıyız" ifadelerini kullandı.

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Bahçeli: Yerli ve milli üretimimiz Turkovac aşımı oldum

Bahçeli, Turkovac aşısı oldu

Öte yandan Turkovac aşısı olan Bahçeli, "Yerli ve milli üretimimiz Turkovac aşımı oldum. Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alarak, salgından en yakın zamanda kurtulacağımız ümidiyle tüm halkımızı Turkovac aşımızı olmaya davet ediyorum" açıklamasında bulunmuştu.

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