Bakan Koca'dan Bahçeli'ye teşekkür: Turkovac ile her birimiz gurur duymalıyız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Turkovac aşısı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sn. Devlet Bahçeli beyefendiye, salgınla mücadelenin her safhasında verdiği koşulsuz destek için şahsım ve sağlık camiamız adına teşekkür ederim. Varlığını daima yanımızda hissettik. Turkovac ile her birimiz gurur duymalıyız" ifadelerini kullandı.

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Bahçeli, Turkovac aşısı oldu

Öte yandan Turkovac aşısı olan Bahçeli, "Yerli ve milli üretimimiz Turkovac aşımı oldum. Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alarak, salgından en yakın zamanda kurtulacağımız ümidiyle tüm halkımızı Turkovac aşımızı olmaya davet ediyorum" açıklamasında bulunmuştu.

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