Bursa'da koronavirüs şüphesi olan hasta maske takmamak için direndi

Bursa'daki olay, 9 Nisan’da Gemlik Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Boğaz ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gelen erkek, gözlem alanına alındı. Hastaya şikayetlerinin Kovid-19 belirtilerinden olması nedeniyle koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları çıkana kadar Doktor Abdülhalim Hoşer tarafından acil bölümünde bulunan karantina alanına alınan hastaya, çevredeki sağlık çalışanları tarafından maske takması gerektiği söylendi. Ancak hasta, maske takmayı reddetti ve bu konuda ısrar etti.

OYNAT 00:50 Maske takmayan korona şüphelisi kişi doktoru bezdirdi Bursa Gemlik Devlet Hastanesi'nde, koronavirüs testinin sonuçlarını beklerken, maske takması gerektiği yönündeki uyarıları dinlemeyen hasta ile doktor arasında geçen diyalog, odadaki başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. BiP'te paylaş

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"Ben sizden korkuyorum, siz benden korkmayın"

Karantina alanına yatırılan koronavirüs şüphelisi hastaya maske konusunda uyarıda bulunan Abdülhalim Hoşer, "Hastalara ve bize zarar vermemeniz için maskeyi takmanız gerekiyor. Biz de maske ve gözlük takıyoruz, korunmamız için. Maske takarsanız bize bulaştırmamış olursunuz" diyerek uyarıda bulundu.

Hasta şahıs, maske takmayı reddetti ve bu konuda ısrar etti.

Hasta ise "Siz benden korkmayın, ben sizden korkuyorum. Maske takmayacağım" cevabını verdi.

FOTOĞRAF 70 Dün akşam saatlerinde Türkiye’deki 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta 12 Nisan saat 24.00’e kadar sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bunun üzerine büyükşehirlerde vatandaşlar, saat 24.00’e kadar ihtiyaçlarını karşılamıştı. Sabah saatlerinde de İstanbul’daki yolların boşluğu kameralar tarafından görüntülendi. Yapılan duyurularda metro seferlerinin yapılmayacağı, metrobüs, otobüs ve vapur seferlerinin devam edeceği öğrenildi. Sabah saat 06.00’da metrobüsler ve otobüsler seferlerine başladı. Boş kalan yollarda, otobüs duraklarında da işe gitmek isteyen vatandaşların olduğu görüldü. Boş kalan yollarda, otobüs duraklarında da işe gitmek isteyen vatandaşların olduğu görüldü. Boş kalan yollarda, otobüs duraklarında da işe gitmek isteyen vatandaşların olduğu görüldü. Boş kalan yollarda, otobüs duraklarında da işe gitmek isteyen vatandaşların olduğu görüldü. Boş kalan yollarda, otobüs duraklarında da işe gitmek isteyen vatandaşların olduğu görüldü. Boş kalan yollarda, otobüs duraklarında da işe gitmek isteyen vatandaşların olduğu görüldü. Boş kalan yollarda, otobüs duraklarında da işe gitmek isteyen vatandaşların olduğu görüldü. Boş kalan yollarda, otobüs duraklarında da işe gitmek isteyen vatandaşların olduğu görüldü. Boş kalan yollarda, otobüs duraklarında da işe gitmek isteyen vatandaşların olduğu görüldü. Kadıköy'de bir kişinini köpeklerini gezdirmek için dışarı çıkması dikkat çekti. Köpeklerini gezdirmek için Bağdat Caddesi'ne gelen ve yasaktan haberi olmadığını söyleyen kişi, Daha öyle bir şeyden haberim yok. Köpeklerimi beslemek için çıktım. Şu anda aşağı inip köpeklerimi besleyeceğim, eve gideceğim. Başka bir şey yapmayacağım, sahile inip köpeklerimi besleyeceğim. Ondan sonra eve döneceğim dedi. Bir grup göçmen ise bavullarıyla D-100 karayolunda yürüdü. Bir grup göçmen ise bavullarıyla D-100 karayolunda yürüdü. Gün içerisinde çok sayıda vatandaşın kullandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü boş kaldı. 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Normal şartlarda çok yoğun bir yaya trafiğinin olduğu Kadıköy Meydanı korona virüs ve sokağa çıkma yasağı sonrası adeta sessizliğe büründü. Boş kalan Kadıköy Meydanı ise drone ile görüntülendi. Yasağın ilk gününde İstanbul sokaklar, yollar, caddeler, duraklar boş kaldı. Yasağın ilk gününde İstanbul sokaklar, yollar, caddeler, duraklar boş kaldı. Yasağın ilk gününde İstanbul sokaklar, yollar, caddeler, duraklar boş kaldı. Yasağın ilk gününde İstanbul sokaklar, yollar, caddeler, duraklar boş kaldı. Yasağın ilk gününde İstanbul sokaklar, yollar, caddeler, duraklar boş kaldı. Yasağın ilk gününde İstanbul sokaklar, yollar, caddeler, duraklar boş kaldı. Yasağın ilk gününde İstanbul sokaklar, yollar, caddeler, duraklar boş kaldı. Yasağın ilk gününde İstanbul sokaklar, yollar, caddeler, duraklar boş kaldı. Yasağın ilk gününde İstanbul sokaklar, yollar, caddeler, duraklar boş kaldı. Yasağın ilk gününde İstanbul sokaklar, yollar, caddeler, duraklar boş kaldı. Yasağın ilk gününde İstanbul sokaklar, yollar, caddeler, duraklar boş kaldı. Yasağın ilk gününde İstanbul sokaklar, yollar, caddeler, duraklar boş kaldı. Yasağın ilk gününde İstanbul sokaklar, yollar, caddeler, duraklar boş kaldı. Kadıköy'de vatandaşlar yasağa uyunca meydanlar, sokaklar ve otobüs durakları boş kaldı. Polis ekiplerinin de belirli noktalarda beklediği görüldü. Sabah saatlerinde otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlardan kimi gece işten çıktığını , kimi de işe gitmek için otobüs beklediğini söyledi. Kadıköy'de vatandaşlar yasağa uyunca meydanlar, sokaklar ve otobüs durakları boş kaldı. Polis ekiplerinin de belirli noktalarda beklediği görüldü. Sabah saatlerinde otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlardan kimi gece işten çıktığını , kimi de işe gitmek için otobüs beklediğini söyledi. Kadıköy'de vatandaşlar yasağa uyunca meydanlar, sokaklar ve otobüs durakları boş kaldı. Polis ekiplerinin de belirli noktalarda beklediği görüldü. Sabah saatlerinde otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlardan kimi gece işten çıktığını , kimi de işe gitmek için otobüs beklediğini söyledi. Kadıköy'de vatandaşlar yasağa uyunca meydanlar, sokaklar ve otobüs durakları boş kaldı. Polis ekiplerinin de belirli noktalarda beklediği görüldü. Sabah saatlerinde otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlardan kimi gece işten çıktığını , kimi de işe gitmek için otobüs beklediğini söyledi. Kadıköy'de vatandaşlar yasağa uyunca meydanlar, sokaklar ve otobüs durakları boş kaldı. Polis ekiplerinin de belirli noktalarda beklediği görüldü. Sabah saatlerinde otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlardan kimi gece işten çıktığını , kimi de işe gitmek için otobüs beklediğini söyledi. Kadıköy'de vatandaşlar yasağa uyunca meydanlar, sokaklar ve otobüs durakları boş kaldı. Polis ekiplerinin de belirli noktalarda beklediği görüldü. Sabah saatlerinde otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlardan kimi gece işten çıktığını , kimi de işe gitmek için otobüs beklediğini söyledi. Kadıköy'de vatandaşlar yasağa uyunca meydanlar, sokaklar ve otobüs durakları boş kaldı. Polis ekiplerinin de belirli noktalarda beklediği görüldü. Sabah saatlerinde otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlardan kimi gece işten çıktığını , kimi de işe gitmek için otobüs beklediğini söyledi. Kadıköy'de vatandaşlar yasağa uyunca meydanlar, sokaklar ve otobüs durakları boş kaldı. Polis ekiplerinin de belirli noktalarda beklediği görüldü. Sabah saatlerinde otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlardan kimi gece işten çıktığını , kimi de işe gitmek için otobüs beklediğini söyledi. Kadıköy'de vatandaşlar yasağa uyunca meydanlar, sokaklar ve otobüs durakları boş kaldı. Polis ekiplerinin de belirli noktalarda beklediği görüldü. Sabah saatlerinde otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlardan kimi gece işten çıktığını , kimi de işe gitmek için otobüs beklediğini söyledi. Kadıköy'de vatandaşlar yasağa uyunca meydanlar, sokaklar ve otobüs durakları boş kaldı. Polis ekiplerinin de belirli noktalarda beklediği görüldü. Sabah saatlerinde otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlardan kimi gece işten çıktığını , kimi de işe gitmek için otobüs beklediğini söyledi. Sokağa çıkma yasağının ardından D-100'de son durum havadan fotoğraflandı. Sokağa çıkma yasağının ardından D-100'de son durum havadan fotoğraflandı. Sokağa çıkma yasağının ardından D-100'de son durum havadan fotoğraflandı. Sokağa çıkma yasağının ardından D-100'de son durum havadan fotoğraflandı. Sokağa çıkma yasağının ardından D-100'de son durum havadan fotoğraflandı. Haftasonu boyunca sürecek yasağın ilk günü Taksim Caddesi adeta sessizliğe gömüldü. Haftasonu boyunca sürecek yasağın ilk günü Taksim Caddesi adeta sessizliğe gömüldü. Haftasonu boyunca sürecek yasağın ilk günü Taksim Caddesi adeta sessizliğe gömüldü. Haftasonu boyunca sürecek yasağın ilk günü Taksim Caddesi adeta sessizliğe gömüldü. Haftasonu boyunca sürecek yasağın ilk günü Taksim Caddesi adeta sessizliğe gömüldü. Haftasonu boyunca sürecek yasağın ilk günü Taksim Caddesi adeta sessizliğe gömüldü. Haftasonu boyunca sürecek yasağın ilk günü Taksim Caddesi adeta sessizliğe gömüldü. Haftasonu boyunca sürecek yasağın ilk günü Taksim Caddesi adeta sessizliğe gömüldü. İçişleri Bakanlığının korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından yasağın ilk gününde Bebek sahili ve çevresinin boş kaldığı görüldü. İçişleri Bakanlığının korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından yasağın ilk gününde Bebek sahili ve çevresinin boş kaldığı görüldü. İçişleri Bakanlığının korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından yasağın ilk gününde Bebek sahili ve çevresinin boş kaldığı görüldü. Her gün binlerce kişinin geldiği, İstanbul’un merkez noktalarından biri olan Eminönü Meydanı boş kaldı. Yasak kapsamında boş kalan meydan havadan görüntülendi. Her gün binlerce kişinin geldiği, İstanbul’un merkez noktalarından biri olan Eminönü Meydanı boş kaldı. Yasak kapsamında boş kalan meydan havadan görüntülendi. Her gün binlerce kişinin geldiği, İstanbul’un merkez noktalarından biri olan Eminönü Meydanı boş kaldı. Yasak kapsamında boş kalan meydan havadan görüntülendi. Her gün binlerce kişinin geldiği, İstanbul’un merkez noktalarından biri olan Eminönü Meydanı boş kaldı. Yasak kapsamında boş kalan meydan havadan görüntülendi. Her gün binlerce kişinin geldiği, İstanbul’un merkez noktalarından biri olan Eminönü Meydanı boş kaldı. Yasak kapsamında boş kalan meydan havadan görüntülendi. Her gün binlerce kişinin geldiği, İstanbul’un merkez noktalarından biri olan Eminönü Meydanı boş kaldı. Yasak kapsamında boş kalan meydan havadan görüntülendi. Her gün binlerce kişinin geldiği, İstanbul’un merkez noktalarından biri olan Eminönü Meydanı boş kaldı. Yasak kapsamında boş kalan meydan havadan görüntülendi. Her gün binlerce kişinin geldiği, İstanbul’un merkez noktalarından biri olan Eminönü Meydanı boş kaldı. Yasak kapsamında boş kalan meydan havadan görüntülendi. Her gün binlerce kişinin geldiği, İstanbul’un merkez noktalarından biri olan Eminönü Meydanı boş kaldı. Yasak kapsamında boş kalan meydan havadan görüntülendi. İstanbul’da böylesi görülmedi: Yasak sonrası yollar, meydanlar boş kaldı İçişleri Bakanlığı, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı resmen başladığını duyurdu. Bakanlık, yayımladığı genelgeyle yasağın detaylarını ve açık olacak işyeri, işletme, kurumları da kamuoyu ile paylaştı. Bu kapsamda sabah saatlerinde İstanbul'daki yollar boş kaldı. Yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 8'e düştü BiP'te paylaş

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