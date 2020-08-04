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Koronavirüs Japonyada evcil hayvanlarda ilk kez koronavirüs tespit edildi
DÜNYA

Japonya'da evcil hayvanlarda ilk kez koronavirüs tespit edildi

Japonya'da evcil hayvanlarda ilk kez koronavirüs tespit edildi

Japonya’da sahiplerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan 2 köpeğin koronavirüs testi pozitif sonuç verdi. Ülkede evcil hayvanlarda ilk kez koronavirüs tespit edildi.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Japonya’da dün itibarıyla 40 bin 929 kişiye bulaşarak bin 31 kişinin ölümüne neden olan koronavirüs, ülkede ilk kez evcil hayvanlarda görüldü. İki köpeğe uygulanan Kovid-19 testlerinin sonucunun pozitif çıktığı açıklandı. Koronavirüsten enfekte olan kişilerin evcil hayvanlarına geçici bakım hizmeti bir sigorta şirketi, köpeklerin temmuz sonunda Tokyo’daki 2 evden emanet alındığını duyurdu. Covid-19 bulaşan sahipleri izolasyon altındayken firmanın geçici olarak bakımını üstlendiği köpeklere yapılan testte pozitif sonuca ulaşıldığı öğrenilirken, köpeklerin hiçbir semptom göstermediği ve birinin test sonucunun kısa sürede negatife döndüğü bildirildi.

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Şirket yetkilileri ise virüsün hayvanlara gerçekten bulaşıp bulaşmadığını söylemek için hala erken olduğuna dikkat çekti. Virüsün köpeklerin yalnızca ağzına temas etmiş olabileceği ve durumun polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testinde pozitif sonuca neden olmuş olabileceği ihtimaline dikkat çeken yetkililer, kesin tanı için yapılacak antikor testlerinin gerekliliğini vurguladı.

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