Koronavirüs Japonyada Pfizer üretimi koronavirüs aşısı şişeciklerinde yabancı madde saptandı
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Japonya'da Pfizer üretimi koronavirüs aşısı şişeciklerinde yabancı madde saptandı

Japonya'da, Tokyo ve Osaka'ya yakın ilçelerde uygulanan Pfizer üretimi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının şişeciklerinde yabancı madde saptandı. İçeriğinde yabancı madde saptanan Moderna üretimi bazı aşı serilerinin kullanımının askıya alınması sonrasında, Pfizer aşıları da araştırıldı.

Haber Merkezi AA
Japonyada Pfizer üretimi koronavirüs aşısı şişeciklerinde yabancı madde saptandı
Şişelerde yabancı madde saptandı.

Kyodo ajansının yerel yönetimlere dayandırdığı haberine göre, başkent Tokyo ile Osaka'ya yakın ilçelerde uygulanan bazı aşılarda yabancı madde saptandı.

Yerel yönetimlerin araştırmaları sonucunda Tokyo yakınlarındaki Sagamihara ve Kamakura ilçeleri ile Osaka yakınlarındaki Sakai ilçesinde, Pfizer üretimi kullanılmamış 5 Kovid-19 aşı şişeciğinde yabancı madde tespit edildi.

Yabancı madde saptanan şişecikler kullanılmadı. İlçe idareleri, üretici firma Pfizer'dan, bu şişeciklerin üretildiği seri numaralarını analiz etmesini istedi.

Aynı seri üretim numaralarına sahip ve yabancı madde saptanmayan şişeciklerin ise aşılama kampanyasında uygulandığı aktarıldı.

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Kirlenme ve yabancı madde

Japonya Sağlık Bakanlığı, açılmamış Moderna aşısı şişeciklerinde geçen ay sonunda kirlenme, bazı şişeciklerde ise yabancı maddeler bulunduğunu açıklamıştı.

Bakanlık, kullanılmamış 1,6 milyon doz Kovid-19 aşısını toplatma kararı almıştı. Kamu yayıncısı NHK, 1,6 milyon doz aşının ülke genelinde 900 sağlık yerleşkesine dağıtıldığını bildirmişti.

Moderna aşılarının ülkedeki satışından ve dağıtımından sorumlu Japon Takeda firması, aynı üretim bandından çıkan dozların Japonya'daki kullanımına ara verdiklerini duyurmuştu.

Kovid-19 Aşılarından Sorumlu Kabine Üyesi Kono Taro, yaptığı açıklamada, "potansiyel kirlenme" saptanan Moderna serisi 500 bin dozdan fazla aşının uygulandığını kaydetmişti.

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