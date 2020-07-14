Kars’ta 2 köy karantinaya alındı: Köylere girişler kapatıldı

Kars’ın Akyaka İlçesi’ne bağlı Karahan ve Selim İlçesi’ne bağlı Laloğlu karantinaya alınarak, her 2 köye giriş çıkışlar kapatıldı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Akyaka ilçesi Karahan köyü ile Selim İlçesi Laloğlu köyü karantinaya alınmış olup, her 2 köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.

Karantinaya alınan köylerin giriş ve çıkışlarında jandarma ekipleri görevlendirildi. Görevli jandarma ekipleri köylere giriş çıkışlara izin vermiyor.

KORONAVİRÜS Kars’ta bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı