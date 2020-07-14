Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Karsta 2 köy karantinaya alındı Köylere girişler kapatıldı
TÜRKİYE

Kars haberleri: Kars’ta 2 köy karantinaya alındı

Kars’ta 2 köy karantinaya alındı: Köylere girişler kapatıldı

Kars’ta 2 köy Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alındı. Her iki köye girişler kapatıldı.

Haber Merkezi İHA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Kars’ın Akyaka İlçesi’ne bağlı Karahan ve Selim İlçesi’ne bağlı Laloğlu karantinaya alınarak, her 2 köye giriş çıkışlar kapatıldı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Akyaka ilçesi Karahan köyü ile Selim İlçesi Laloğlu köyü karantinaya alınmış olup, her 2 köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.

Karantinaya alınan köylerin giriş ve çıkışlarında jandarma ekipleri görevlendirildi. Görevli jandarma ekipleri köylere giriş çıkışlara izin vermiyor.

Kars’ta bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
KORONAVİRÜS
Kars’ta bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Kars’ta bir köy daha karantinaya alındı
KORONAVİRÜS
Kars’ta bir köy daha karantinaya alındı
Abone Ol Google News
Üretimi resmen başladı

Üretimi resmen başladı

Erdoğan açıklamıştı: Korona tedavisinde dışa bağımlılığı bitirecek.
Namazın sıhhatine engel değil

Namazın sıhhatine engel değil

Diyanetten Ayasofya'da bulunan resimlerle ilişkin açıklama.
Azerbaycan dahagüçlü konumda

Azerbaycan daha
güçlü konumda

​Kafkasya uzmanı: Ermenistan bu durumun farkında.
Yüzde 209 arttı

Yüzde 209 arttı

Konut satışlarında rekor artış yaşandı.
Komplo teorisi mi gerçek mi?

Komplo teorisi mi gerçek mi?

​Dünyayı sarsan skandalın perde arkası...
Gün ağarınca<br>ortaya çıktı

Gün ağarınca
ortaya çıktı

​Selin vurduğu Rize'de hasar çok büyük.

PKK'ya şafak operasyonu

PKK'ya şafak operasyonu

Gaziantep'te ​HDP İl Başkanı ve muhtarlar için gözaltı kararı.

İçişleri Bakanı Soylu sel bölgesinde

İçişleri Bakanı Soylu sel bölgesinde

Süleyman Soylu: ​12 köye ulaşım konusunda sıkıntı yaşıyoruz.
Sirte için geri sayım

Sirte için geri sayım

​Operasyon için hazırlıklar son aşamada.
O bayrak baş köşede

O bayrak baş köşede

​Darbe gecesi son nefesini verirken bile elindeki bayrağı sıkıca tutuyordu.
En güzel cevap<br>sessiz devrimler

En güzel cevap
sessiz devrimler

​Ayasofya'nın açılışını eleştirenler bunları görmüyor.
Ermenistan<br>ateşle oynuyor

Ermenistan
ateşle oynuyor

​4 asker şehit oldu, 30 Ermeni öldürüldü.
Bataklık elması kaç lira?

Bataklık elması kaç lira?

​FETÖ'cünün evinden çıkan on parçalık elmasın değeri belirlenemedi.
Çocuk ticareti mi yapılıyor?

Çocuk ticareti mi yapılıyor?

​10 bin dolara satılan plastik bir masa için iki cinsiyet seçeneği çıkıyor.
Şehirlere<br>millet yolu

Şehirlere
millet yolu

​Bakan Karaismailoğlu yeni dijitalleşme sürecini Yeni Şafak'a anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.