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Koronavirüs Kütahyada bir köy ve bazı apartman daireleri karantinaya alındı
TÜRKİYE

Kütahya'da bir köy ve bazı apartman daireleri karantinaya alındı

Kütahya'da bir köy ve bazı apartman daireleri karantinaya alındı

Kütahya'da bir köy ve kent merkezindeki bazı apartman dairelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi. Açıklamada, karantina kapsamında izole olan vatandaşların ihtiyaçlarınım ilgili kurumlarca karşılanacağı duyuruldu.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Valilikten yapılan açıklamaya göre, pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sobran köyü, Alipaşa Mahallesi Stadyum Sokak İpek Apartmanı Sitesi B-Blok No:3, 75. Yıl Mahallesi Bekir Sıtkı Paşa Caddesi Yıldızkent Sitesi A-Blok No:10, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Özbilen Sokak Öznur Apartmanı Sitesi No: 28, Dumlupınar Mahallesi Taberi Sokak Gönülkent Sitesi A3/Blok No: 14, Fatih Mahallesi Levent Sokak 48 Evler Apartmanı Sitesi B-C-D Blok No: 3-5-7, yerleşkelerinde 14 gün süreyle karantina uygulamasının başlatılmasına, karantina sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının ve başka haneleri ziyaret etmelerinin yasaklanmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, karantina kapsamında izole olan vatandaşların ihtiyaçlarınım ilgili kurumlarca karşılanacağı duyuruldu.

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