Kütahya'da bir köy ve bazı apartman daireleri karantinaya alındı Kütahya'da bir köy ve bazı apartman daireleri karantinaya alındı Kütahya'da bir köy ve kent merkezindeki bazı apartman dairelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi. Açıklamada, karantina kapsamında izole olan vatandaşların ihtiyaçlarınım ilgili kurumlarca karşılanacağı duyuruldu.

Haber Merkezi 30 Kasım 2020, 22:46 Son Güncelleme: 30 Kasım 2020, 23:04 AA