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Koronavirüs Türkiyeden KKTCye tıbbi malzeme desteği 20 bin test kiti, 10 solunum cihazı gönderildi
DÜNYA

Türkiye'den KKTC'ye tıbbi malzeme desteği: 20 bin test kiti, 10 solunum cihazı gönderildi

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 3 tır aşı, ilaç ve tıbbi malzeme hibe etti. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, yardımlar için Türkiye'ye teşekkür ederken yardım malzemelerinin içerisinde 20 bin test kiti, 10 solunum ve 2 PCR cihazının yanı sıra farklı birçok malzeme olduğunu kaydetti.

Haber Merkezi AA
Yardım desteği törenine KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katıldı.
Yardım desteği törenine KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katıldı.

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türkiye'den gönderilen tıbbi malzemeleri teslim aldı. Lefkoşa'daki fuar alanında yapılan teslim törenine, Bakan Pilli'nin yanı sıra KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katıldı.

20 BİN TEST KİTİ GÖNDERİLDİ

Başbakan Ersin Tatar, yardımlar için Türkiye Cumhuriyeti hükümetine teşekkür ederken yardım malzemelerinin içerisinde 20 bin test kiti, 10 solunum ve 2 PCR cihazının yanı sıra farklı birçok malzeme olduğunu kaydetti.

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Bakan Pilli, Türkiye'den bugün ülkeye çok ciddi bir yardım geldiğini vurgulayarak bu katkıların Anavatan Türkiye'den her zaman yapıldığını söyledi.

BARIŞ HAREKATI'NIN YIL DÖNÜMÜNDE

Salgın sürecinde sıkıştıkları zamanlarda Türkiye'nin yanlarında olduğunu vurgulayan Pilli, yardımların Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü olan 20 Temmuz'da ulaşmasının da ayrı bir anlamı olduğunu vurguladı.

  • Büyükelçi Başçeri de Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC Sağlık Bakanlıkları arasında ilaç, aşı, tıbbi malzeme, hibe protokolü imzalandığını, bunun ikincisinin de 20 Temmuz'a denk geldiğini söyledi.

Yardımın, Türkiye'nin Kıbrıs Türkü'nü her zaman olduğu gibi salgın sürecinde de ayrı görmediğinin göstergesi olduğuna dikkati çeken Başçeri, hibe programları yanında anlık taleplerin de her zaman olumlu karşılandığını, hastalar veya malzemeler konusunda atılan adımlarda KKTC'nin yurt dışı olarak görülmediğini kaydetti.

Başçeri, iki toplumun sağlığı için karşılıklı iş birliklerinin geliştirileceğinden emin olduğunu da söyledi.

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Koronavirüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sevindiren haber geldi. KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bulunan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yatan ülkedeki son korona hastası 83 yaşındaki Zekai Gece, bugün alkışlar eşliğinde taburcu edildi.


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