KYK Burs ve Kredi ücreti 2025-2026: Yeni miktarlar ne zaman açıklanacak? Başvuru sonuç tarihi belli mi? İşte son gelişmeler

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için KYK burs ve kredi ücreti miktarları merakla bekleniyor. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim gören öğrencilere sağlanan burs, her yıl yapılan değerlendirmelere göre belirleniyor. 2025 yılı itibarıyla KYK bursu için belirlenen tutar 3.000 TL olarak açıklanmıştı. Peki, 2026 yılı için burs ve kredi ücretleri ne kadar olacak? Bu yıl burs başvurusu yapacak öğrenciler için ne gibi değişiklikler mevcut?





Miktar ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KYK burs ücretlerinin 2026 yılı için belirlenmesi planlanan yeni rakamlar, yıl sonunda kamuoyuna duyurulacak. 2025 KYK bursu 3.000 TL olarak belirlenmişti ve bu ücretin yıl sonunda tekrar gözden geçirilmesi bekleniyor. Öğrencilerin bu konuda beklentileri artarken, burs ücretinin yıl sonunda yapılacak değerlendirme ile güncellenmesi planlanıyor.





2025-2026 KYK burs ücreti ne kadar olacak?

Bakanlık, 2025-2026 dönemi burs ve kredi miktarlarını henüz açıklamadı. Ancak her yıl olduğu gibi yeni ücretlerin Aralık ayında açıklanması bekleniyor.

Son artışla birlikte burs ve kredi tutarı lisans öğrencileri için 3.000 TL olmuştu.

2025 yılında:

%30 zam yapılırsa 3.900 TL,

%40 zam yapılırsa 4.200 TL,

%50 zam yapılırsa 4.500 TL olması bekleniyor.

Bu artış oranı, enflasyon ve genel ekonomik göstergelere göre belirlenecek.





KYK kredi ve burs arasındaki fark

KYK tarafından sağlanan burs, geri ödemesiz olan bir ödemeyken, kredi ödemeleri belirli bir faiz oranı ve geri ödeme şartlarıyla yapılmaktadır. Bu sebeple burs almak, öğrenciler için büyük bir avantaj sağlamaktadır. Öğrenciler burs almadığı takdirde, geri ödemeli kredi alabiliyor.





Kimler öncelikli burs alabilir?

KYK bursuna başvuracak öğrenciler arasında öncelikli olarak şunlar yer alır:

Şehitlerin bekar çocukları veya bekar kardeşleri

Gazilerin kendisi ya da bekar çocukları

Yüzde 40 ve üzeri engelli sağlık raporu olan öğrenciler

Anne ve babası vefat etmiş bekar öğrenciler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından korunan öğrenciler

Darüşşafaka Lisesi mezunları

Milli sporcular

Yükseköğretim Kurulu'na bağlı sınavlarda ilk 100’e giren öğrenciler





KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

KYK burs ve kredi başvuruları, her yıl yazılı ve görsel basın aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır. Başvurular e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvurular sırasında öğrencilerden çeşitli sosyal, ekonomik ve eğitim durumları ile ilgili bilgiler istenmektedir. Bu bilgiler kamu kurumlarıyla karşılaştırılarak doğruluğu kontrol edilmektedir.





Başvurular, e-Devlet şifresi ile yapılmaktadır. Eğer bir öğrenci e-Devlet şifresi almadıysa, PTT şubelerinden temin edebilir veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden faydalanabilir. Başvuru süreci sırasında, bütçe durumuna göre burs alacak öğrenciler belirlenirken, geri ödemeli kredi almak isteyen öğrenciler için de başvurular kabul edilecektir.





Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

GSB, başvuruların tamamlanmasının ardından kurumlar arası veri doğrulama sürecine girecek. Değerlendirmelerin ardından KYK burs ve kredi sonuçları Kasım ayı içerisinde açıklanacak. Sonuçlar, e-Devlet üzerinden öğrencilere duyurulacak ve ödemeler Ocak 2026 itibarıyla başlayacak.





KYK bursu alacak öğrenciler için yeni dönem

2025-2026 eğitim yılı için KYK burs ücretleri belirlendikçe, öğrencilerin eğitim hayatlarını sürdürebilmek adına bu burslar büyük önem taşıyor. Özellikle şehir dışında eğitim gören öğrenciler için KYK bursu, yaşam giderlerinin karşılanmasında önemli bir destek sağlamaktadır. Öğrenciler, burs ve kredi başvurularını kaçırmamak için başvuru tarihlerini takip etmelidir.



