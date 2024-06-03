Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 2 Haziran 2024 tarihinde tamamlanması ardından gözler tercih sürecine çevrildi. LGS sonuçlarının 28 Haziran'da açıklanmasıyla birlikte tercih maratonu için bekleyiş başlayacak. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları, 28 Haziran tarihinde açıklanacak.

LGS TERCİH KILAVUZU 2024 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bugün gerçekleştirilen LGS sonrası cevap anahtarını yayımladı. MEB'den yapılan açıklamada tercih kılavuzu ile ilgili, "LGS merkezî sınav sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak." ifadelerine yer verildi.

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Adaylar tercih döneminde, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.

Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3'ü seçilebilecek.

TOPLAM 20 TERCİH YAPILABİLECEK

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilecek.

MERKEZİ YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Merkezî yerleştirme; merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.

Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak.







