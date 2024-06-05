LGS sınav görevi ücreti ne zaman hesaplara yatacak 2024? MEB gözetmen, salon başkanı, yedek gözetmen sınav görevli ücreti ödeme tarihleri

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım sona erdi. 2 Haziran tarihinde gerçekleşen LGS iki oturum şeklinde uygulandı. Zorlu sınav sonrasında, LGS görevli ücretlerine bilgiler sınav günü görev alan öğretmenlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte 2024 LGS gözetmen ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek?

2024 SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Birçok salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı, bina yöneticisi, bina yöneticisi yardımcısı, yardımcı engelli gözetmen MEB ve ÖSYM bünyesindeki sınavlarda görev alıyor.

Sınavda görevli öğretmenlere ödenecek ücretler gelir vergisi dilimlerine göre farklılıklar göstermektedir. Sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmıştır.

Aşağıdaki hesaplanan rakamlar MEB tarafından yapılacak sınavlarda ödenecek tutarlardır.

Salon Başkanı: 1.057 TL

Gözetmen: 1.025 TL

Yedek Gözetmen: 769 TL

Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL

Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1.217 TL

Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yrd): 1.089 TL

Yardımcı Engelli Gözetmen: 1.281 TL

E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL

E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL

E-Sınav Gözetmen: 769 TL

2024 LGS GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK, AYIN KAÇINDA?

LGS oturumlarında görev alan görevlilerin ücretlerinin Haziran ayı içerisinde ödenmesi bekleniyor. Konu ile ilgili MEB'den açıklama gelmesi halinde detaylara haberimizde yer vereceğiz.

LGS SALON GÖREVLİSİ NE YAPAR, SORUMLULUKLARI NELER?

Sınav Başlamadan Önce Yapacakları İşlemler:

-Sınav başlamadan en geç 1 (bir) saat önce sınav yerinde hazır bulunur ve sınav öncesi bina sınav komisyonu başkanı tarafından yapılacak toplantıya mutlaka katılır.

-Salon başkanı olarak görevli olduğu salonda sınava girecek adayların sınav evrakını tutanakla teslim alır.

-Gözetmen olarak görevli olduğu salona giderek adayları karşılar.

-Adayların geçerli kimlik ve sınav belgelerini kontrol ederek adayları salona alır ve salon aday yoklama listesindeki sıraya göre aday sıraları aynı hizada ve eşit sayıda olacak şekilde -Sdağıtım kuralına uygun olarak belirlenmiş olan sıralara adayları yerleştirir.

-Sınav güvenlik poşetini adayların gözü önünde ve sınavın başlamasına yaklaşık 15 (on beş) dakika kala açar.

-Sınav güvenlik poşetinden çıkan soru kitapçıklarının kontrolünü yapar, eksik veya fazla olması halinde bunu tutanakla belgeler.

- Adaylar tarafından kontrol edildikten sonra baskı hatası olan sınav evrakını sınav başlamadan önce belirleyerek bu durumu bina sınav komisyonuna bildirir.

-Kitapçığın ön veya arka sayfasında bulunan açıklamaları yüksek sesle okur, adayların sorularını cevaplar ve adaylarla sınav süresince gerekmedikçe konuşmaz.

-Adaylara, soru kitapçığındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabileceklerini, sınav sonunda soru kitapçıklarında eksik veya yırtık sayfa olması halinde sınavlarının geçersiz olacağını bildirir.

Bina Sınav Komisyonu tarafından salon başkanlarına verilen “Cevap Kâğıdı Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar” dokümanı hakkında adaylara, sınavının geçersiz sayılmaması için açıklama yapar.

-Salon aday yoklama listesinde yazılı sıraya göre yerleştirilen adaylara kendi isimlerine ve T.C. numaralarına göre basılmış olan cevap kâğıtlarını dağıtır, adayın kendine ait cevap kâğıdında yer alan bilgilerini kontrol ettirir ve cevap kâğıdında yer alan imza bölümünü adaya imzalattırır.

-Adaya ait geçerli kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlik süresi devam eden pasaport) ve fotoğraflı çift mühürlü/kaşeli sınava giriş belgesi ile fotoğraflı cevap kâğıdındaki basılı aday bilgilerini kontrol eder.

-Soru kitapçıklarını, kitapçık türleri yan yana veya arka arkaya gelmeyecek şekilde -S- dağıtım kuralına uygun olarak salon yoklama listesinde belirtilen ve cevap kâğıdında kodlu kitapçık türü aynı olan kitapçıkları adaya dağıtır, adaylarla birlikte kitapçık türlerini kontrol eder.

-Sınava girenlere sınav başlamadan önce soru kitapçıklarının açılamayacağını duyurur.

-Adayların soru kitapçığının ön yüzüne adı, soyadı ve T.C. kimlik numarasını yazmalarını söyler.







