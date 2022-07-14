Özgün LGS tercihleri ne zaman bitecek 2022? İşte tercihlerin biteceği tarih
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LGS tercihleri ne zaman bitecek 2022? İşte tercihlerin biteceği tarih...

LGS tercihleri ne zaman bitiyor 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz ile detaylar belli oldu. 4 Temmuz'da başlayan LGS lise tercihleri tüm heyecanı ile devam ediyor. Peki, LGS tercihleri ne zaman bitecek? İşte lise tercihleri için son gün...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Lise tercihleri ne zaman bitecek, son gün ne zaman? MEB LGS tercihlerinin biteceği tarih!
LGS tercih tarihleri 2022

Milli Eğitim Bakanlığı LGS tercihi ile ilgili detayları paylaştı. Lise tercih süreci devam ederken öğrenciler "LGS tercihleri ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. Lise tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından sıra sonuçlara gelecek. Peki LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte lise tercihleri ile ilgili detaylar...

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

LGS tercihleri 4-20 Temmuz tarihlerinde alınacak. Adaylar tercihlerini https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya

herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 LGS tercih sonuçları 25 Temmuz'da açıklanacak. Yerleştirme yapılacak okullar http:// www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.

2022 LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Merkezî yerleştirme; merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecekler.

Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

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