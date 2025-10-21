Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 19 Ekim 2025 Pazar günü düzenlendi. Sınavın tamamlanmasından sonra gözler EGM’ye çevrilmişti. ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Peki 117. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.
Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 19 Ekim 2025 tarihinde düzenlendi. Sınav giren adayların gözü ÖGG soru ve cevaplarında. EGM’ye bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı beklenen açıklamayı yaptı.
ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarları yayınlandı mı?
EMG Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan bilgiye göre 117. dönem ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarları, erişime açıldı.
Adaylar, yazılı sınav sorularına 22-24 Ekim 2025 tarihleri arasında itiraz edebilecek. Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçları ise 31 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.
Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir?
Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.
117. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
117. Dönem ÖGG sınav sonuçları, 7 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak.
Adaylar yazılı sınav sonucuna 10-12 Kasım 2025 tarihleri arasında itiraz edebilecek. Yapılan yazılı sınav itiraz sonuçları ise 13 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak.