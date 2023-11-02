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Orhan Gazi'nin eşi kimdir?

Orhan Gazi, Osmanlı Devleti'nin ikinci padişahıdır. 1280/1281 yılında Söğüt'te doğmuştur. Babası Osman Gazi, annesi Malhun Hatun'dur. Orhan Gazi’nin eşi vatandaşlar tarafından merak konusu. İşte Osmanlı Padişahı Orhan Bey’in eşlenin isimleri.

14:43 - 2/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Orhan Gazi'nin eşi kim?

Orhan Gazi'nin eşi kim?

Orhan Gazi, babası Osman Gazi'nin yanında yetişmiş ve onun komutasında birçok savaşa katılmıştır. 1326 yılında babasının vefatı üzerine beyliğe geçmiştir. Orhan Gazi, 36 yıllık hükümdarlığı boyunca Osmanlı Devleti'ni önemli bir güç haline getirmiştir

Orhan Gazi'nin eşi kimdir?

Asporça Hatun - Bizans İmparatoru III. Andronikos'un kızı, Şehzade İbrahim ve Fatma Hatun'un annesi.

Nilüfer Hatun (Valide Sultan) - Yarhisar Tekfurun kızı, I. Murat ve Süleyman Gazi'nin annesi.

Theodora Hatun - Bizans İmparatoru VI. İoannis'un kızı, Şehzade Halil'in annesi.

Eftandise Hatun - Mahmud Alp'in kızı.

Orhan Gazi'nin erkek çocukları

  1. Süleyman Paşa
  2. I. Murad
  3. Şehzade İbrahim
  4. Şehzade Halil
  5. Şehzade Kasım
  6. Şehzade Eyüp

Orhan Gazi'nin kız çocukları

Fatma Hatun

Hatice Hatun

Orhan Gazi kimdir?

Orhan Gazi veya Orhan Bey, d. 1281, Söğüt – ö. 27 Mart 1362. Bursa), Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahı. 1326 ile 1362 yılları arasında hüküm sürmüştür. Babası Osman Gazi'den 16.000 km² olarak aldığı beyliği, oğlu I. Murad'a 95.*000 ila 100.000 km2 arsa bıraktığı biliniyor

Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Gazi ve Malhun Hatun'un oğludur. Sarışın, uzun boylu ve mavi gözlü, halk tarafından çok sevilen, ulemaya saygılı, merhametli bir hükümdar olarak tanımlanır. Sık sık halkın arasına karıştığı ve dertlerini dinlediği söylenir. Babası Osman Gazi'nin vefatı üzerine 1326'da bey olmuştur. Orhan Bey'e Şücaeddin, "İhtiyareddin" ve "Seyfeddin" unvanları verilmiştir. Ölüm tarihini 1359, 1360, 1361 ve 1362 gösteren kaynaklar da vardır.

Sultan unvanını kullanan ilk Osmanlı padişahıdır

"Sultan" unvanını kullanan ilk Osmanlı padişahının I. Murad olduğu kabul edilmektedir; lakin bazı kaynaklar Orhan Bey'i "sultan" unvanını kullanan ilk Osman padişahı olarak kabul etmektedir. Hatta, onun adına darb edilen sikkede "Sultan-ı Azam Orhan Bey" yazılmaktadır; ve üstelik, Orhan Bey'e ait olan bir tuğrada "Sultan Orhan" yazılmaktadır.[12] Hatta İbn-i Batuta, Osman Gazi'yi "ilk sultan" olarak adlandırmaktadır.


Kuruluş Osman yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var?
Kuruluş Osman yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var?

Kuruluş Osman 4. sezona bomba gibi giriyor. 15 Haziran’da 98. bölüm ile sezon finali yapan Kuruluş Osman yeni sezona yine reytingleri alt üst edecek senaryo ile izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin 1. bölümünden beri Aygül karakterini canlandıran Buse Arslan, Demirci Davud karakterini canlandıran Ahmet Yenilmez ve Romanos karakterini canlandıran Erol Ozan Ayhan diziden ayrılmasından sonra yeni sezon oyuncuları da merak ediliyor. 5 Ekim 2022 Çarşamba günü izleyici karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman yeni sezonda oyuncu kadrosuna yeni isimleri dahil etti. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimler? ATV Kuruluş Osman diziye katılan oyuncular kimler? İşte Kuruluş Osman yeni sezon oyuncu ve karekterleri.


#Orhan Gazi
#Orhan Gazi eşi
#orhan gazi çocukları
18 dakika önce
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Orhan Gazi'nin eşi kimdir?