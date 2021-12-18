Diş dolgusu tedavisi nasıl uygulanır? prof. dr. birkan taha özkan anlattı!

Konuya dair merak edilenler, soru işareti olarak kalmış olan tüm ayrıntılar ve günümüzde bu yöntemin ilgi çekici bir boyutu olan estetik ve işlevsel özellikleri burada sizler için derlendi.

Diş dolguları nasıl uygulanır?

Diş dolguları, çürümenin etkisi ile zayıflamış olan dişlerin, dişin çürük dokulardan temizlenmesi, hasar görmüş kısımlarının uzaklaştırılması ve ardından açılan boşluğa özel şekil verilmesi ve sonrasında da uygun nitelikte özel dolgu malzemeleri ile doldurulması işlemidir. Günümüzde kompozit dolgu malzemeleri dişin içine yerleştirildiğinde mavi ışıkla sertleştirilir ve dişle bütünleşmesi sağlanır. Farklı kalite standartlarına sahip bu dolgu malzemeleri, dişin ömrünü uzatırken çiğnemede kullanımını da kolaylaştırır ve estetik olarak yüz görünümüne katkıda bulunur. Basit bir şekilde gerçekleştirilebilen tedavi, hızlıca konforlu bir yaşama hızla devam etmeniz demektir. Çürüğe bağlı olarak gelişen ağız kokusu ya da soğuk su içiyorum sızlıyor gibi şikâyetler dolgunun ardından ortadan kalkacaktır.

REKLAM

Diş dolgusu yapılma amaçları nelerdir?

Diş dolgusu uygulamasını tüm incelikleri ile anlatan Uzman Diş Hekimi Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, bu yöntemin tercih edilmesinin amaçlarını şöyle ifade ediyor; dişi canlı tutarak varlığını sürdürmesi, dişin çürük enfeksiyonunun kana yayılmasının önüne geçilmesini, çürüğün diş ana yapısını daha çok eritmesinin önüne geçmesi anlamları taşımaktadır. Çürük diş dolguları, iç kısmından çürümeye başlamış olan dişin kurtarılmasının ilk başlangıç yoludur. Dişin iç kısmındaki çürüyen bölge temizlenip, yerine doldurulan malzeme, yaşam konforunuzu da artıracaktır. Sıcak ya da soğuk yiyip içmekten korkmaz, üstelik bu konfora çok kolay bir şekilde ulaşırsınız. Hem nispeten uzun ömürlü olması, hem de bütçe dostu olması da yine neden diş dolgusu uygulanmalarına birer sebep olarak kabul edilebilir. Bu sebeple de şeker yediğimde dişim ağrıyor, soğuk su içiyorum sızlıyor, dişlerim arasına yiyecek artığı sıkışıyor, ağız kokum var gibi şikâyetleriniz varsa, buna daha fazla katlanmamalı ve diş hekiminize başvurmalısınız.

REKLAM

Diş dolguları hangi aşamada yapılır?

Mersin Diş Hekimi denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biri olan ve aynı zamanda ülkemizin önemli uzman diş hekimlerinden bir tanesi olarak adından söz ettiren Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, diş dolgularının, dişin içten çürümeye başladığı durumda yapılması gerektiğini söylüyor. Diş içten çürümeye başladığı ilk anlarda hastaya sıklıkla belirti vermez, bu nedenle düzenli diş hekimi kontrollerinde diş hekimi tarafından tespiti çok önemlidir. Çürük ilerlediği zaman hastaya soğuk hassasiyeti, şekerli gıda tüketimindeki ağrı veya nefes alma sırasında hava temasıyla hassasiyeti olduğunda çok da zaman kaybetmeden hekim muayenesine gitmek gerekiyor. Karpuz yiyemiyorum diyorsanız ya da şeker yediğimde dişim ağrıyor diyenlerdenseniz, dondurma yediğimde dişlerim çok hassas oluyor, soğuk havada nefes alsam dahi dişimde hassasiyetim çok oluyor diyenlerdenseniz dişte çürüme başlamış olma olasılığı çok yüksektir. Daha fazla ilerlemeden müdahale edilmesi gerekir. Aksi halde diş çürümeye devam ettikçe ağaç kurdu misali dişin iç kısmından eritmeye devam edecek ve bu yüzden çok daha büyük bir kısmı kaybedilecektir, dişe daha ileri tedaviler yapılarak kurtarılması gerekecektir, çürük kaldığı sürece çiğneme kaybına yol açacaktır, yaşam standardınızı düşürecektir.

REKLAM

Diş çürükleri neden oluşur ve biz hastalara nasıl olumsuz yansımaları olur?

Diş çürükleri, pek çok farklı etkene bağlı olarak ortaya çıkabilirken, bu durumda temel nedenlerinden bazıları dişlerin yetersiz bakım ile korunmamış olması ve genetik olarak diş anatomisinin çürümeye yatkın olmasıdır. Diş çürüme nedenleri olarak ilave söyleyebileceklerim, düzensiz dolgular sonrası yiyecek artığı sıkışması, eksik dişler bölgesi varlığı durumunda etkin çiğneme yapılamamasından dolayı tek taraflı çiğnemeye geçiş yapılması ve dişeti hastalıklarının varlığında dişetinin içindeki bakterilerdir. Bazılarından duyarsınız, dişlerimin arasına yiyecek artığı sıkışıyor şikâyeti ile gelir. Yiyecek artığı sıkışması hayatın rahatlığını bozan ve çevre dişlerde diş çürüğü oluşturan ve dişeti hastalıkları oluşturan ağrı hassasiyet ve ağız kokusu ile karşımıza çıkan hastayı dişipi veya kürdana hapseden bir istenmeyen bir durumdur. Yiyecek artığı kaçışı sebepleri ise dişsiz bölge varlığında dişlerin boşluğa doğru hareketiyle var olan ağızdaki dişler arasında aralıkların oluşması, komşu dişle bütünlüğü tam sağlanamayan diş dolguları, Protez Kaplama dişlerin komşu dişlerle temasının zayıf olması, protezlerin dişetiyle temasının zayıf olduğu durumlar gibi temel sorunlar sayılabilir. İşte Dr. Birkan Taha Özkan, bu tür durumlarda çürüğün olmaması için sağlıklı diş tedavileri ve ağız hijyeninin maksimum özen göstermenin gerekliliğini ifade ediyor. Diş çürüklerinin oluşumunu bireysel olarak engellemek için, asitli içeceklerden mümkün olduğunca uzak durulmalı ve tatlı krizlerinin de önüne geçilmelidir. Ayrıca günde 2 kez uygun diş fırçalama yöntemiyle manuel diş fırçalarıyla ve koruyucu diş macunlarıyla dişler fırçalanmalı, dişlerin arayüzeylerini temizlemek amaçlı dişeti korunarak diş ipi kullanılmalı, dil üstündeki eklentiler dil sıyırıcıları kullanılarak temizlenmeli ve komşu diş aralıklarının büyük olduğunda arayüz fırçalarıyla dişlerin birbirine bakan yüzeyleri temizlenmelidir.

REKLAM

Estetik diş dolguları nasıl yapılır

Estetik diş dolgusu, adı üzerinde çürüyen dişin estetik bir görünüme kavuşturulmasını sağlar. Estetik diş Dolgusu sıklıkla ön dişlerde öne çıkmakla birlikte, arka dişlerde de yapılır. Estetik diş dolgusu renk-ton itibariyle dişe istenilen görüntünün verilmesini temsil ederken aynı zamanda dişin doğal görüntüsünü sağlayan anatomik dolguyu da temsil etmelidir. Diş dolgularının birçok rengi bulunmakla birlikte çok farklı estetik dolgu yöntemleri vardır, renk kartelasından diş ana rengine uygun renk ve tonlar seçilerek dişe özel estetik dolgu malzeme ve yöntemi belirlenerek estetik diş dolgusu yapılabilir. Estetik ve anatomik olarak yapılan uzun ömürlü kaliteli kompozit dolgu malzemeleri ile yapılan estetik diş dolgusu, sizi çürükten önceki konforunuza kavuşturacaktır. Geçmişte sıklıkla kullanılan ve siyah dolgu olarak da bilinen Amalgam dolguları ise bu kavramın dışında tutmak gerekiyor. Amalgam dolgu sağlam dayanımına sahip olmakla birlikte Estetik diş olarak görünmeyen bir dolgu türüdür. Estetik gülüş hattı içinde olmayan Amalgam dolgular sağlam olduğu diş hekimi gözüyle teyid olduktan sonra değiştirilmesine gerek yoktur. Günümüzde kullanılan estetik dolgular iyi bir dolgu malzeme kalitesi ve Hekim el işçiliğiyle birlikte harika bir görünüm sunabilir. Estetik dolgu ile çürüğe dayalı tüm bu şikâyetler ortadan kaldırılabildiği gibi Estetik ve Anatomik Diş görünümü sağlanabilir. Estetik diş dolgusu yalnız başına da uygulanabilirken aşırı ileri çürük varlığında gerekirse Kanal tedavisi ile birlikte de uygulanarak dişin kurtarılması anlamını da taşıyor.

REKLAM

Anatomik Dolgu nedir ve biz hastalara ne katkısı var?

Bu konuya sindirim ağızda başlamalı sözüyle giriş yapmak isterim. Size şöyle açıklayayım, dolgular yapılırken diş çürüklerinin içindeki bakteriler temizlendikten sonra doğal diş görüntüsüne dönüştürülmeye çalıştırılması gerekir. Doğal anatomimizde, çene içindeki ve çeneler arası ilişkide olan dişler birbirine anahtar-kilit şeklinde kapanır ve özel bir dişli sistemi mevcuttur. Bu anahtar-kilit ilişkisi doğal diş anatomisinde çeneler arası diş kapanışında doğal olarak vardır. Dişlerin doğal anatomisiyle kesme koparma ve öğütmeyi sağlar yani çiğnemeye en etkin şekilde katkıda bulunur, dişleri çürümeden korur, dişetlerinin sağlığını korur, çene kas ve çene eklemlerininin muntazam çalışmasını sağlar ki bu sayede Ağız diş dişeti ve Çene sağlığını mükemmel koruyan bir sistem haline gelir. Anatomik Dolgular, dişin doğal anatomisi oluşturularak çürümeden önceki orjinal diş görüntüsü şeklinde işlenmesiyle sağlanabilir. Anatomik diş dolgusu, dolguyu dişe uygulama esnasında, dolgulara özel el aletleriyle el işçiliği yapılarak ve sonrasında da çark dediğimiz el cihazı ve frezlerle hastanın kendi dişinin şekline yakın bir anatomi verilmesi ile sağlanır. Anatomik dolguda dişin doğal girintileri çıkıntıları, yiyecek kaçış hatları, dişetleriyle uyumu ve komşu dişlerle olan temas şekli itibariyle birçok detay çalışılır. Anatomik Dolgunun başlangıç avantajı dişeti sağlığını koruyarak ağız kokusundan ve yiyecek artığı sıkışmasının önüne geçer. Bir başka avantajı anatomik dolgu ile komşu diş ilişkisi belirli temas şekline sahip olduğu için yiyecek artığı kaçışını engelleyerek sıkışmasının dolgunun yeniden çürümesini önlemeye çalışır. Anatomik dolgunun bir diğer avantajı anatomik diş dolgusu üzerindeki girinti çıkıntı gibi doğal anatomiye sadık kalınması etkin çiğneme yani kesme koparma ve öğütmeye maksimum katkıda bulunur. Anatomik dolgu sayesinde netice olarak dolgu yapılan dişin diğer dişlerin çürümesinin önüne geçer, dişetlerini korur, etkin çiğneme sayesinde çene eklemini sağlıklı çalışmasını sağlar, besinleri öğüterek gastrointestinal sisteme yolculaması sayesinde mide bağırsak ve kalp iş yükünü azaltır, hatta ömür uzatıcı bile denilebilir.

REKLAM

Dolgu yapıldıktan sonra ağrı olur mu?

Dolgu sonrası ağrı olması elbette ki istenmez ve bu amaçla diş hekimi diş çürüğünü temizleme ve dişi şekillendirme esnasında, hekim eli hassasiyeti, el cihazının su püskürtmesi sistemi ve el cihaz ucu frezlerin keskinliği itibariyle, dişi koruma konusunda oldukça hassas davranırlar. Diş çürüğünü temizleme ve dişi şekillendirme ve sonrasındaki dolgu uygulaması sırasında kullanılan el cihazları ile sinir dokuları etkilenebildiği için dolgu sonrası ilk gece dişte hafif hassasiyet olması beklenir. Bu hassasiyetin azaltılması ve dişin sinir tabakasını korumak amacıyla dolgu altına özel bir koruyucu ajan yerleştirilir. Dolgu sonrası ilk gecenin ardından ilk 1 ay içerisinde gün geçtiktçe azalan şekilde bir soğukta hassasiyet olması normal kabul edilebilir niteliktedir. Ancak gittikçe şiddetlenen ağrılar sıcakta ağrı hissi veya çiğneme esnasında baskıda ağrı beklenmez. Böyle bir durum söz konusu olduğunda ise kesinlikle bir diş hekimine başvurulmalısınız.

REKLAM

Kanal tedavisi yapılan dişin dolgusu kırılır mı?

Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, çürük dişleri korumak ve kurtarmak için mümkün mertebe Dolgu yapılması gerektiğini ve eğer Dolgu ile kurtarılamayacak bir çürük durumunda kaçınılmazsa kanal tedavisi yapılması gerektiğini belirtiyor. Kanal tedavisi ve üstüne yapılan Dolgunun kırılıp kırılmayacağı yönündeki merakı giderek Dr. Özkan, bunun ancak kabuklu gıdaların diş ile kırılması ya da dişlerle gazoz kapağı açılması gibi durumların sebep olacağını söylüyor. Kısacası kanal tedavisinin muntazam yapıldığı, kanal dolgusunun sızdırmaz ve kurallara uygun doldurulduğu, sonrasındaki Anatomik dolgunun da belirli kriterlere göre yapıldığı ve sonrasında dişinizi dengesiz darbeden koruduğunuz sürece oldukça uzun süre sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz.

REKLAM

Kaynak;

https://www.drbirkanozkan.com/