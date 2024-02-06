Rabbimiz Allah'ın (C.C), en büyük mucize olan Mirac mucizesini Şehrullah (Allah’ın ayı) da denilen Recep ayında, peygamberler içerisinde Hz. Peygamber s.a.v. Efendimiz’e nasip etmiştir. Kur’an-ı Kerim’de: “Bir gece kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Mescid-i Aksa’ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. O gerçekten işitendir, görendir.” (İsra, 1)buyurulmaktadır.

EFENDMİZ HZ. MUHAMMED MUSTAFA (S.A.V) MİRACA ÇIKARKEN HANGİ PEYGAMBERLER İLE GÖRÜŞTÜ?

Peygamber efendimiz, mirâcını özetle şöyle anlatıyor:

1-Verilen Burak'a binip Beyt-ül-Makdis'e geldim. Onu, önceki Peygamberlerin bağladığı halkaya bağladım, sonra Mescide girip orada iki rekât namaz kılıp çıktım. Cebrâil bir kap şarap, bir kap da süt getirdi. Ben sütü seçtim. Cebrâil; "Yaratılışa uygun olanı seçtin." dedi. Sonra bizi birinci semaya çıkardı. Gök kapısında; "Sen kimsin?" diye bir ses geldi. "Ben Cebrâil'im." dedi. "Yanındaki kim?" dendi. "Muhammed aleyhisselâm." dedi. "O, Peygamber olarak gönderildi mi?" dendi. Cebrâil; "Evet." dedi. Gök kapısı açıldı. Hazret-i Âdem ile karşılaştım. Bana; "Merhaba" diyerek hayır duâ etti.

2. semaya çıktık. Yine orada da aynı konuşmalar geçti. Göğün kapısı açıldı. Burada iki teyze oğlu İsa ve Yahya ile karşılaştım. Onlar da bana; "Merhaba" diyerek duâ ettiler.

3. semaya çıktık. Bu kapıda da aynı konuşmalar geçti. Göğün kapısı açıldı. Orada Hazret-i Yusuf'u gördüm. O da duâ etti.

4. semaya çıktık. Aynı konuşmalar oldu. Kapı açıldı. Hazret-i İdris'i gördüm. O da duâ etti.

5. semaya çıktık. Yine aynı konuşmalar geçti. Kapı açıldı. Hazret-i Harun'u gördüm. O da duâ etti.

6. semaya çıktık. Yine aynı konuşmalar oldu ve kapı açıldı. Hazret-i Musa'yı gördüm. "Merhaba" diyerek duâ etti.

7. semaya çıktık. Yine aynı konuşmalar geçti ve kapı açıldı. Arkasını Beyt-ül-mamura dayamış İbrahim'i gördüm. O da duâ etti. Sonra Cebrâil beni Sidret-ül-Münteha'ya götürdü. Allah, günde 50 vakit namazı farz kıldı. Hazret-i Musa'nın yanına gelip anlattım. "Rabbinden azaltmasını iste! Ümmetin buna güç yetiremez. Tecrübem var." dedi. Birkaç defa Rabbimle görüşmeye devam ettim. Nihayet Rabbim buyurdu ki: "Beş vakit namazı farz kıldım. Her vakit için on sevap vardır. Böylece 50 vakit namaz olur." buyurdu. [Müslim]

MİRAÇ GECESİ HEDİYELERİ NELER?

“Rasûlullâh sallâllâhu aleyhi ve sellem’e Miraç’ta üç şey verildi:

1- Beş vakit na­maz,

2- Bakara sûresinin sonu ve

3- Ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi."



