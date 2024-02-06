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Peygamber Efendimiz miraca çıkarken neler gördü, hangi peygamberlerle görüştü?

Mirac, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) göklere ve yüce makamlara yükseltilerek Allah Teala ile buluştuğu en önemli mucizelerinden biridir. Regaib gecesinden sonra Receb ayında bulunan bir diğer mübarek gece Miraç gecesidir. Cebrâil Aleyhisselâm, Peygamber Efendimizi, Recep ayının 27. gecesinde Mescid-i Haram'dan, Mescid-i Aksa'ya ve oradan göklere götürdü. Efendimizin miraca çıkışı sırasıda bazı peygamberler ile görüştü. Peki Peygamberimiz miraçta hangi peygamberlerle görüştü?

17:31 - 6/02/2024 Salı
Güncelleme: 17:37 - 6/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Peygamberimiz miraçta hangi peygamberlerle görüştü?
Peygamberimiz miraçta hangi peygamberlerle görüştü?

Rabbimiz Allah'ın (C.C), en büyük mucize olan Mirac mucizesini Şehrullah (Allah’ın ayı) da denilen Recep ayında, peygamberler içerisinde Hz. Peygamber s.a.v. Efendimiz’e nasip etmiştir. Kur’an-ı Kerim’de: “Bir gece kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Mescid-i Aksa’ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. O gerçekten işitendir, görendir.” (İsra, 1)buyurulmaktadır.

EFENDMİZ HZ. MUHAMMED MUSTAFA (S.A.V) MİRACA ÇIKARKEN HANGİ PEYGAMBERLER İLE GÖRÜŞTÜ?

Peygamber efendimiz, mirâcını özetle şöyle anlatıyor:

1-Verilen Burak'a binip Beyt-ül-Makdis'e geldim. Onu, önceki Peygamberlerin bağladığı halkaya bağladım, sonra Mescide girip orada iki rekât namaz kılıp çıktım. Cebrâil bir kap şarap, bir kap da süt getirdi. Ben sütü seçtim. Cebrâil; "Yaratılışa uygun olanı seçtin." dedi. Sonra bizi birinci semaya çıkardı. Gök kapısında; "Sen kimsin?" diye bir ses geldi. "Ben Cebrâil'im." dedi. "Yanındaki kim?" dendi. "Muhammed aleyhisselâm." dedi. "O, Peygamber olarak gönderildi mi?" dendi. Cebrâil; "Evet." dedi. Gök kapısı açıldı. Hazret-i Âdem ile karşılaştım. Bana; "Merhaba" diyerek hayır duâ etti.

2. semaya çıktık. Yine orada da aynı konuşmalar geçti. Göğün kapısı açıldı. Burada iki teyze oğlu İsa ve Yahya ile karşılaştım. Onlar da bana; "Merhaba" diyerek duâ ettiler.

3. semaya çıktık. Bu kapıda da aynı konuşmalar geçti. Göğün kapısı açıldı. Orada Hazret-i Yusuf'u gördüm. O da duâ etti.

4. semaya çıktık. Aynı konuşmalar oldu. Kapı açıldı. Hazret-i İdris'i gördüm. O da duâ etti.

5. semaya çıktık. Yine aynı konuşmalar geçti. Kapı açıldı. Hazret-i Harun'u gördüm. O da duâ etti.

6. semaya çıktık. Yine aynı konuşmalar oldu ve kapı açıldı. Hazret-i Musa'yı gördüm. "Merhaba" diyerek duâ etti.

7. semaya çıktık. Yine aynı konuşmalar geçti ve kapı açıldı. Arkasını Beyt-ül-mamura dayamış İbrahim'i gördüm. O da duâ etti. Sonra Cebrâil beni Sidret-ül-Münteha'ya götürdü. Allah, günde 50 vakit namazı farz kıldı. Hazret-i Musa'nın yanına gelip anlattım. "Rabbinden azaltmasını iste! Ümmetin buna güç yetiremez. Tecrübem var." dedi. Birkaç defa Rabbimle görüşmeye devam ettim. Nihayet Rabbim buyurdu ki: "Beş vakit namazı farz kıldım. Her vakit için on sevap vardır. Böylece 50 vakit namaz olur." buyurdu. [Müslim]

MİRAÇ GECESİ HEDİYELERİ NELER?

“Rasûlullâh sallâllâhu aleyhi ve sellem’e Miraç’ta üç şey verildi:

1- Beş vakit na­maz,

2- Bakara sûresinin sonu ve

3- Ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi."


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#miraç gecesi
#Peygamberimiz miraçta görüştüğü peygamberler
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Peygamber Efendimiz miraca çıkarken neler gördü, hangi peygamberlerle görüştü?