Geleceğin cemaati çocuk şenliğinde

Aileleriyle camiye gelen çocuklar kendileri için hazırlanan alanlarda eğlendi, saf tutarak cemaatle teravih namazını kıldı. Patlamış mısır ve Osmanlı macunu gibi lezzetlerin ikram edildiği çocuklar, yüz boyama ve oyun atölyelerine katıldı.

Çeşitli hediyeler alan çocukların mutluğu yüzlerine yansıdı. İl Müftü Yardımcısı Mustafa Yavuz, Ramazan boyunca her çarşamba ve cumartesi, namaz öncesinde ve sonrasında çocukların camiye davet edildiğini belirterek, "Çocuklarımız burada eğlendirilmeye çalışılıyor, camiye alıştırılıyor, geleceğin cemaati bunlar" diye konuştu.