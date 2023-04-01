Ramazan Kardeşliğimiz zekatla bereketlensin
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İMSAKİYE 2023 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Kardeşliğimiz zekatla bereketlensin

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı ve bütün camilerde okunan "Zekat, İslam'ın Dayanışma Köprüsü" konulu hutbede ihtiyaç sahipleri için zekat çağrısı yapıldı. Zekatın dinen zengin sayılan müminin, malının belli bir kısmını ihtiyaç sahipleriyle paylaşması olduğu hatırlatılan hutbede, "Aslında mümin, zekat vermekle muhtaç kardeşinin hakkını teslim etmiş olur. Zekat, toplumsal barışın teminatıdır." ifadelerine yer verildi.

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Esmanur Hangül Yeni Şafak
Kardeşliğimiz zekatla bereketlensin
Cuma namazı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 81 ildeki bütün camilerde okunan "Zekat, İslam'ın Dayanışma Köprüsü" konulu hutbede ihtiyaç sahipleri için zekat çağrısı yapıldı. İslam'ın beş temel esasından zekatın Müslümanlar arasında kardeşlik köprüsü olduğu aktarılan hutbede, zekatın dayanışma ve paylaşmanın en güzel göstergelerinden olduğu vurgulandı. Zekatın dinen zengin sayılan müminin, malının belli bir kısmını ihtiyaç sahipleriyle paylaşması olduğu hatırlatılan hutbede, "Aslında mümin, zekat vermekle muhtaç kardeşinin hakkını teslim etmiş olur. Zekat, toplumsal barışın teminatıdır. Bu eşsiz ibadet, birlik ve beraberliğimizi pekiştirir, kardeşliğimizi güçlendirir. Cimrilik ve dünyevileşme gibi kötü huylardan arındırır." ifadeleri kullanıldı.

İHTİYAÇ SAHİPLERİYLE BULUŞTURULMALI

Cuma namazı sonrası tüm camilerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere zekat bağışı toplanacağının duyurulduğu hutbede, şunlar kaydedildi: "Türkiye Diyanet Vakfımız, her yıl olduğu gibi bu ramazanda da 'Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin' çağrısıyla zekat ibadetine dikkati çekmektedir. Hayırsever milletimizin emanet ettiği zekatları başta deprem mağduru kardeşlerimiz olmak üzere ihtiyaç sahipleriyle buluşturmaktadır. Sizler de müftülüklerimiz aracılığıyla, din görevlilerimiz rehberliğinde ya da Vakfımızın kurumsal internet sitesi üzerinden zekat seferberliğimize katkıda bulunabilirsiniz."


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