Tesanüd ayı Ramazan

MEHMET NEZİRGÜL





İnsanoğlu fıtratı gereği sadece kendine bakmaz. Çevresiyle de ilgilenir. Yardıma, desteğe, şefkate, ilgiye ihtiyacı varsa sahip çıkar. Genel anlamda böyledir. Yaratılış özelliğini yitirmemiş, fabrika ayarlarıyla oynanmamışsa böyledir.

Mübarek mevsimler, bizim yeniden kendimizi formatlamamız için de bir imkân sunar. Ve nice güzelliklerle buluşmaya zemin hazırlar.

Tesanüd ayıdır Ramazan. Madden ve manen dayanışma, dayanma, yaslanma, güç ve destek sağlama mevsimi. Bunu hem fert olarak hem de toplu olarak yapma mevsimi.

Teavün ayıdır, karşılıklı yardımlaşma, birbirine yardım etme, tezâhür; sırt sırta verme, tenâsur; yardımlaşma, tedâmün; birine destek verme, teâlüf; kaynaşma, teâhî; kardeşlik bağı oluşturma, tevâsül; birbiriyle ilişki kurma vaktidir.

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İnsanların bu dünyada ihtiyaçları bitmez. Herkes bir şekilde bir diğerine muhtaç. Fakir bir ekmeğe, başını sokacak bir eve, sarınacağı bir paltoya muhtaç. Zenginin ihtiyacı ise daha çok. Yeni fabrika için, yeni arabası, villası, tatili için çok paraya muhtaç. Hâsılı kimse Allah’tan müstağni değil. Müminlerin kardeş olması bu durumu zorunlu kılmaktadır. (Bakara, 2/220, Âl-i İmrân, 3/103, Hucurât, 49/10) (Mâide, 5/2), (Bakara, 2/85, Kasas, 28/48, Tahrîm, 66/4)

Her mümin geliri oranında kendi malından insanlara yardım etmek zorunda.

Her mümin tanıdık tanımadık muhtaç insana destek olmak zorunda.

Her mümin inancı, rengi, bölgesi, cinsiyeti ne olursa olsun ihtiyacını görmek zorunda.

Bu hususlar sadece mümin değil aslında insan olmanın gerekleridir.

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Ve her insan kendinde olanı verecek. Kiminin parası, kiminin duası. Kiminin makamı, sosyal çevresi, ayıracak zamanı, vereceği fikri. Kiminin de moral desteği tüm sıkıntıları giderebilir.

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Bu hususta çağımız insanına yapılacak en önemli bir tesanüd de psikolojik destektir. Gerek imkânsızlıktan gerek tatminsizlikten, kanaatsizlikten kaynaklanan sıkıntılar, insanı çok sarsmaktadır. Tüm ilişkilerini bozan ve yalnızlaşan bu kişilere sıcak mesajlar verilmeli, onları hayata bağlayacak birliktelikler sağlanmalıdır.

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Tesanüd ve teavün, “en yakınlardan, anne baba, kardeşlerden başlayarak akrabalar, dostlar, mahalle ve işyerindeki insanlar ile bu halkayı genişletmek mümkün.” (Bakara, 2/83, 177, Nisâ, 4/36, İsrâ, 17/26)

Bu manada “ana babaya saygı, sıla-i rahim, yetimleri, yoksulları, kimsesizleri himaye, komşu hakları, sadaka, infak ve ihsan, birlik ve kardeşlik, ziyaret, hediyeleşme, dostlara yemek yedirme ve misafirperverlik” gibi eylemler de tesanüd ve teavün kapsamındadır.

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“Mümin erkeklerle mümin kadınlar da birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkorlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, Allah ve Resûlüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Şüphesiz Allah azîzdir, hikmet sahibidir.” (Tevbe 71)

“İyilik ve takvâ (Allah›ın yasaklarından sakınma) hususunda yardımlaşın, günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın. Allah’tan korkun, çünkü Allah’ın cezası çetindir.” (Mâide, 5/2).

Ne mutlu iyilik ve takva üzere yardımlaşanlara…