Xiaomi Redmi K70 Pro, Xiaomi'nin yaklaşmakta olan amiral gemisi akıllı telefonudur. 2023'ün 4. çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor ve muhtemelen piyasadaki en güçlü Android telefonlardan biri olacak. Sorunsuz bir yenileme hızına sahip geniş, yüksek çözünürlüklü bir ekrana, Qualcomm'un en yeni ve en iyi işlemcisine, bol miktarda RAM ve depolama alanına, çok yönlü bir kamera sistemine ve hızlı şarjlı büyük bir pile sahip olacak. İşte Redmi K70 Pro özellikleri.