Redmi Note 12 özellikleri ve fiyatı
Redmi Note serisinin yeni üyesi olup Redmi Note 11 serisinin başarısı ardından piyasaya sürülmüştür. 27 Ekim 2022 yılında duyurulan Redmi Note 12 serisi, ilk etapta üç adet akıllı telefon olarak piyasaya sürüldü; Redmi Note 12, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 12 Pro+. Tanıtımdan sonra Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro+ telefonları 5G destekli olarak ilk defa Çin'de satışa sunuldu. Ancak Redmi Note 12 serisi Türkiye'de 4G özellikleri ile satışa sunuldu
Redmi Note 12 özellikleri neler?
Redmi Note 12'nin Türkiye'de satılan modelinde; 6.67 inç, 1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde, 395 ppi renk derinliğine sahip ekran, Qualcomm Snapdragon 685 yonga seti, 8 çekirdeğe sahip, 2.8 GHz hızlı cpu (işlemci), 4 GB/6 GB/8 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza seçenekleri, 50 + 8 + 2 MP çözünürlüğe sahip 3 adet arka kamera, 13 MP çözünürlüğe sahip 1 adet ön kamera, 5000 mAh pil kapasitesi ve 33W hızlı şarj desteği ile gelmekte.
Yurt dışında satılan Redmi Note 12 5G serisinde fark olarak; 5G bağlantı seçeneği sunması, Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 yonga seti, 2 GHz cpu, 48 + 8 + 2 MP arka kamera dizilimi bulunuyor.
Redmi Note 12 fiyatı ne kadar?
Xiaomi Redmi Note 12 8 GB RAM / 128 GB 9.245 TL
Redmi Note 12 Pro teknik özellikleri neler?
Redmi Note 12 Pro'nun Türkiye'de satılan modelinde; 6.67 inç, 1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde, 395 ppi renk derinliğine sahip ekran, Qualcomm Snapdragon 732G yonga seti, 8 çekirdeğe sahip, 2.2 GHz hızlı cpu (işlemci), 6 GB/8 GB RAM, 128 GB/256 GB dahili hafıza seçenekleri, 108 + 8 + 2 + 2 MP çözünürlüğe sahip 4 adet arka kamera dizilimi, 16 MP çözünürlüğe sahip 1 adet ön kamera, 5000 mAh pil kapasitesi ve 67W hızlı şarj desteği gibi özellikleri bulunmakta.
Yurt dışında satılan Redmi Note 12 Pro 5G serisinde fark olarak; 5G bağlantı seçeneği sunması, MediaTek Dimensity 1080 yonga seti, 2.6 GHz cpu, 50 + 8 + 2 MP arka kamera dizilimi bulunuyor.
Redmi Note 12 Pro fiyatı ne kadar?
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 256 GB 8 GB Ram (Xiaomi Türkiye Garantili) 12.320,22 TL
Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus özellikleri nedir?
Ülkemizde satışı bulunmayan Redmi Note 12 Pro+; 5G desteği, 6.67 inç, 1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde, 395 ppi renk derinliğine sahip ekran, MediaTek Dimensity 1080 yonga seti, 8 çekirdeğe sahip, 2.6 GHz hızlı cpu (işlemci), 8 GB/12 GB RAM, 256 GB dahili hafıza, 200 + 8 + 2 MP çözünürlüğe sahip 3 adet arka kamera, 16 MP çözünürlüğe sahip 1 adet ön kamera, 5000 mAh pil kapasitesi, 120W hızlı şarj desteği gibi özellikleri mevcut.
Redmi Note 12 Pro Plus fiyatı ne kadar?
Redmi Note 12 Pro Plus (12/256 )10.199 TL