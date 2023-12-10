Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat depremlerinde etkilenen

'da afetzedeler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan konutlar kent genelinde yükselirken, kırsalda yaşayan vatandaşlar için de köy tipi konutlar inşa ediliyor.