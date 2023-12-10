|
Özgün

Şanlıurfa Hilvan deprem konutları ne zaman teslim edilecek?

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde depremzedeler için yapılan Atatürk Barajı manzaralı konutların mart ayında teslim edilmesi hedefleniyor.

15:36 - 10/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Şanlıurfa Hilvan deprem konutları
Şanlıurfa Hilvan deprem konutları
Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat depremlerinde etkilenen
'da afetzedeler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan konutlar kent genelinde yükselirken, kırsalda yaşayan vatandaşlar için de köy tipi konutlar inşa ediliyor.

Hilvan ilçesine bağlı Hoşin Mahallesi'nde yapımı devam eden 59 köy evinin kaba inşaatında sona yaklaşıldı. Atatürk Barajı manzaralı konutların mart ayında teslim edilmesi planlanıyor.

Şantiye Şefi Rehat Öz, köy evlerinin yapımı için mayıs ayında çalışmalara başladıklarını söyledi.

Hedeflerinin Mart 2024'te konutları teslim etmek olduğunu dile getiren Öz, "Burası 59 haneden oluşuyor. Bitirmek için canla başla gece gündüz çalışıyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. İnşallah mart ayına yetiştireceğiz. Şu an kaba inşaat bitmek üzere. İnce işçilikler ve çatılar devam ediyor." dedi.

Depreme dayanıklı konutlar inşa ettiklerini belirten Öz, "C30 beton kullanıyoruz. Her bir binaya 16 ton demir kullanıyoruz." diye konuştu.

#Şanlıurfa
#deprem konutları
#TOKİ
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Edirne AK Parti belediye başkan adayları 2024 için gözler kesin listede