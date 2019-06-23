Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Seçim PKK ve FETÖ arkasında
2019 YEREL SEÇİMİ

PKK ve FETÖ arkasında

31 Mart’tan önce HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin “Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt’ün oyuyla seçilmiştir” sözleriyle kirli ittifakı ilan etmesinin ardından, Millet İttifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu’na terör örgütleri PKK ve FETÖ’nün desteği sürüyor.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu

PKK elebaşlarından Duran Kalkan, İmamoğlu’na desteğini açıkça ilan etti. Kalkan, “İstanbul’da AK Parti-MHP ittifakını yenilgiye uğratmak için mücadele etmek lazım” derken, diğer bir PKK’lı elebaşı Bese Hozat da “23 Haziran’da İstanbul’da Kürtler AKP-MHP faşist blokuna karşı kim çıkacaksa, bu İmamoğlu’ysa İmamoğlu’na destek verecektir” açıklamasında bulundu.

TERÖRİSTLERDEN AÇIK DESTEK

İmamoğlu’nun 31 Mart seçimlerinden 16 gün sonra mazbatasını alarak göreve başlaması en çok firari FETÖ’cüleri sevindirmişti. CHP adayını tebrik için yarışan FETÖ’cüler, sosyal medya hesaplarından “İstanbul bekle bizi” mesajları paylaşmıştı. FETÖ’cü Can Dündar, Tarık Toros, Hakan Şükür, İhsan Yılmaz, Tuncay Opçin ve Emre Uslu, İmamoğlu’na destek tweetleri atmıştı. Seçimleri yenileme kararının ardından FETÖ’cü Emre Uslu, İmamoğlu’na destek videosu yayınladı. Uslu, “Neresinden bakarsanız bakın. Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart’ta kazanmasında FETÖ’cülerin oyu, en az HDP’nin oyu kadar stratejik olmuş. FETÖ oy vermese Ekrem İmamoğlu bugün gündem bile olmayacak. Sadece cemaat için değil, Türkiye için güzel olacak” ifadelerini kullandı.

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