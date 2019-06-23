PKK ve FETÖ arkasında

PKK elebaşlarından Duran Kalkan, İmamoğlu’na desteğini açıkça ilan etti. Kalkan, “İstanbul’da AK Parti-MHP ittifakını yenilgiye uğratmak için mücadele etmek lazım” derken, diğer bir PKK’lı elebaşı Bese Hozat da “23 Haziran’da İstanbul’da Kürtler AKP-MHP faşist blokuna karşı kim çıkacaksa, bu İmamoğlu’ysa İmamoğlu’na destek verecektir” açıklamasında bulundu.

TERÖRİSTLERDEN AÇIK DESTEK

İmamoğlu’nun 31 Mart seçimlerinden 16 gün sonra mazbatasını alarak göreve başlaması en çok firari FETÖ’cüleri sevindirmişti. CHP adayını tebrik için yarışan FETÖ’cüler, sosyal medya hesaplarından “İstanbul bekle bizi” mesajları paylaşmıştı. FETÖ’cü Can Dündar, Tarık Toros, Hakan Şükür, İhsan Yılmaz, Tuncay Opçin ve Emre Uslu, İmamoğlu’na destek tweetleri atmıştı. Seçimleri yenileme kararının ardından FETÖ’cü Emre Uslu, İmamoğlu’na destek videosu yayınladı. Uslu, “Neresinden bakarsanız bakın. Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart’ta kazanmasında FETÖ’cülerin oyu, en az HDP’nin oyu kadar stratejik olmuş. FETÖ oy vermese Ekrem İmamoğlu bugün gündem bile olmayacak. Sadece cemaat için değil, Türkiye için güzel olacak” ifadelerini kullandı.