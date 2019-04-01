Seçim 2019 - Bitlis Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları

Bitlis Seçim 2019 Belediye Başkanlığı oy sonuçları. Bitlis ve ilçelerinde hangi adaylar ne kadar oy aldı? Adayların yarıştığı yerel seçimlerde Bitlis seçmeni hangi adaya ne kadar oy verdi? Sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle birlikte Bitlis ilinde seçmenlerin ve tüm kesimin merak ettiği, hangi adayın ne kadar oy aldığıydı. Bitlis ilinde kıyasıya geçen seçim sonuçlarının detaylarına Bitlis 2019 Yerel Seçim sonuçları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bitlis Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bitlis Adilcevaz Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bitlis Ahlat Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bitlis Bitlis Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bitlis Hizan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bitlis Mutki Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bitlis Tatvan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bitlis Güroymak Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

BİTLİS

Bitlis ili, Türkiye Cumhuriyeti'nin 81 ilinden birisidir.

İl Nüfusu: 341.225'dir. Bu nüfusun yüzde 64'ü şehirlerde yaşamaktadır (2016). İlin yüzölçümü 8.294 m2'dir. İlde km2'ye 41 kişi düşmektedir. (Bu sayı merkez ilçede 65'dir.) İlde yıllık nüfus artış oranı % 0,23 olmuştur. İl merkezinin denizden yüksekliği: 1637 m.'dir.

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2016 yılında TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 7 İlçe, 13 belediye, bu belediyelerde 123 mahalle ve ayrıca 348 köyü vardır.

İsmi Makedonya Kralı Büyük İskender’in şehirdeki kaleyi yaptırttığı komutanlarından Bedlis’ten gelmektedir. Tarihsel yapıların ağırlıkta olduğu bir vadi içinde kurulduğundan “Vadideki Güzel Şehir” diye anılır.