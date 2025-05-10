10 Mayıs 2025 Cumartesi günü Türkiye genelinde meydana gelen depremler vatandaşların gündeminde. “Az önce deprem mi oldu?” sorusu aratılıyor. Peki, en son deprem nerede oldu?
Depremlerle ilgili en güncel veriler, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından anlık olarak kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. Son depremler listesi üzerinden, yaşanan sarsıntıların merkez üssü, saat bilgisi, derinliği ve büyüklüğü gibi detaylara kolaylıkla ulaşılabiliyor.
Vatandaşların güvenilir kaynaklar üzerinden gelişmeleri takip etmesi büyük önem taşıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın resmi internet siteleri üzerinden Türkiye genelindeki son depremler listesini anlık olarak inceleyebilirsiniz.
10 Mayıs Kandilli ve AFAD deprem listesine aşağıdaki bağlantılara tıklayarak ulaşabilirsiniz: