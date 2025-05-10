Depremlerle ilgili en güncel veriler, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından anlık olarak kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. Son depremler listesi üzerinden, yaşanan sarsıntıların merkez üssü, saat bilgisi, derinliği ve büyüklüğü gibi detaylara kolaylıkla ulaşılabiliyor.