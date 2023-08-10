Adana Demirspor-Osijek
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Adana Demirspor, Hırvatistan temsilcisi Osijek'i konuk etti.
Adana Demirspor 3. dakikada Jonas Svensson, 16. dakikada Yusuf Sarı, 51 (Penaltı) ve 67. dakikalarda Cherif Ndiaye ve 88'de Yusuf Erdoğan'ın golleriyle sahadan 5-1 galip ayrıldı.
Osijek'in tek golünü ise 77. dakikada Sime Grzan penaltıdan kaydetti.
Karşılaşmanın rövanşı 17 Ağustos Perşembe günü Hırvatistan'da oynanacak.
Adana Demirspor-Osijek maç özeti
3. dakikada Rodrigues’in sol kanattan ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası dışında buluşan Svensson sert şutu ağlara gitti. 1-0
6. dakikada sol kanattan topu alan Yusuf Sarı’nın ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
16. dakikada C. Ndiaye’nin pasında ceza sahası içinde Yusuf’un vuruşunda top kaleciden Malenica’dan döndü. Dönen topu Yusuf bu kez filelere gönderdi. 2-0
33. dakikada sol kanattan ilerleyen Akintola yerden ceza sahasına ortasında Emre Akbaba’nın dokunuşunda top auta çıktı.
45+2. dakikada Grazn’ın sağ kanattan ortasında Mierez’in kafa vuruşunda top auta gitti.
52. dakikada Luis Nani’nin pasında ceza yayı önünde Belhanda’nın aşırtma şutunda Brasic’in hatasında ara giren Ndiaye topu ağlara gönderdi. 3-0
55. dakikada defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Belhanda’nın iki oyuncuyu çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
57. dakikada Mkrtchyan’ın sol kanattan ortasında ceza sahasında arka tarafta topla buluşan Bukvic’in vuruşunda kaleci Karacic son anda uzanarak topu kornere attı.
66. dakikada ceza sahasına giren Yusuf Sarı’nın Lovric tarafından düşürülmesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi.
67. dakikada penaltı atışını kullanan Cherif Ndiaye topu filelerle buluşturdu. 4-0
72. dakikada ceza sahasında Lovric, Svensson mücadelesinde yerde kalınca hakem Goga Kikacheishvili penaltı noktasını gösterdi.
73. dakikada beyaz noktanın başına gelen Grzan’ın vuruşunda top ağlara gitti. 4-1
88. dakikada Niang’ın pasında topla buluşan Yusuf’un sağdan ceza sahasına girerek çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu. 5-1