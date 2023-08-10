|
Spor

ÖZET | Adana Demirspor-Osijek: 5-1

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Adana Demirspor sahasında Osijek'i 5-1 mağlup etti. Adana Demirspor-Osijek maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

22:52 . 10/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Adana Demirspor-Osijek

Adana Demirspor-Osijek

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Adana Demirspor, Hırvatistan temsilcisi Osijek'i konuk etti.


Adana Demirspor 3. dakikada Jonas Svensson, 16. dakikada Yusuf Sarı, 51 (Penaltı) ve 67. dakikalarda Cherif Ndiaye ve 88'de Yusuf Erdoğan'ın golleriyle sahadan 5-1 galip ayrıldı.


Osijek'in tek golünü ise 77. dakikada Sime Grzan penaltıdan kaydetti.


Karşılaşmanın rövanşı 17 Ağustos Perşembe günü Hırvatistan'da oynanacak.

Adana Demirspor-Osijek maç özeti

GOL

3. dakikada Rodrigues’in sol kanattan ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası dışında buluşan Svensson sert şutu ağlara gitti. 1-0

6. dakikada sol kanattan topu alan Yusuf Sarı’nın ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

GOL

16. dakikada C. Ndiaye’nin pasında ceza sahası içinde Yusuf’un vuruşunda top kaleciden Malenica’dan döndü. Dönen topu Yusuf bu kez filelere gönderdi. 2-0

33. dakikada sol kanattan ilerleyen Akintola yerden ceza sahasına ortasında Emre Akbaba’nın dokunuşunda top auta çıktı.

45+2. dakikada Grazn’ın sağ kanattan ortasında Mierez’in kafa vuruşunda top auta gitti.

GOL

52. dakikada Luis Nani’nin pasında ceza yayı önünde Belhanda’nın aşırtma şutunda Brasic’in hatasında ara giren Ndiaye topu ağlara gönderdi. 3-0

55. dakikada defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Belhanda’nın iki oyuncuyu çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

57. dakikada Mkrtchyan’ın sol kanattan ortasında ceza sahasında arka tarafta topla buluşan Bukvic’in vuruşunda kaleci Karacic son anda uzanarak topu kornere attı.

66. dakikada ceza sahasına giren Yusuf Sarı’nın Lovric tarafından düşürülmesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi.

GOL

67. dakikada penaltı atışını kullanan Cherif Ndiaye topu filelerle buluşturdu. 4-0

72. dakikada ceza sahasında Lovric, Svensson mücadelesinde yerde kalınca hakem Goga Kikacheishvili penaltı noktasını gösterdi.

GOL

73. dakikada beyaz noktanın başına gelen Grzan’ın vuruşunda top ağlara gitti. 4-1

GOL

88. dakikada Niang’ın pasında topla buluşan Yusuf’un sağdan ceza sahasına girerek çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu. 5-1

#Adana Demirspor
#Osijek
#UEFA Konferans Ligi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Malatya fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler