Ahmet Ağaoğlu: "Serdar Tatlı gitti, değişen bir şey yok"

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sona erdi. Maslak Ofisi'nde gerçekleştirilen toplantının ardından Ahmet Ağaoğlu, görüşülen konularla ilgili bilgilendirmede bulundu ve kulüplerin taleplerini açıkladı.
Ağaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"Serdar Tatlı, hakem hataları devam ediyor
- "Yeni bir kurul oluştu, yeni kurulla çalışmaların yapılması gerekiyor, bu konular konuşuldu. Serdar Tatlı'nın gitmesiyle ilgili Kulüpler Birliği'nin bir isteği olmadı. Şahıslarla sorunumuz yok. Sistem değişmeli. Serdar Tatlı gitti, değişen bir şey yok. Hakem hataları devam ediyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı Kulüpler Birliği'nin istediği doğru değil. Bizler de basına açıklanmadan 10 dakika önce öğrendik."
"300 milyon liralık kaynağı acilen istiyoruz"
- "Anadolu kulüpleri ekonomik olarak zor durumda. Anadolu kulüplerimiz bu finansal sıkıntılardan çıkamazsa Türk futbolunun ileriye gitmesi çok zor. TFF'nin kulüplere vereceğini söylediği 300 milyon liralık bir kaynak vardı. Bu paranın acilen kulüplere verilmesini talep ediyoruz. 1 ya da 1,5 sene futbol kulüplerinin yapılandırılmış olduğu vergilerinin ötelenmesini istiyoruz. Federasyon aracılığıyla ilgililere ileteceğiz."
Yabancı kuralı
- "Yeni yabancı kuralının 7+4 olarak değişmesinin bir süre ertelenmesini istiyoruz. Bu ekonomik şartlarda 7+4'ün rafa kaldırılmasını görüşeceğiz."
"Akrabalık ilişkisi olan hakemlere çözüm bulunması gerekiyor"
- "VAR hakemi ile sahada görev yapan hakemlerin ayrışmasını istiyoruz. Bedeli neyse hakemlerimizin en iyi eğitmenlerde eğitim almasını talep ediyoruz. Akrabalık ilişkisi olan veya aynı soyadı taşıyan hakemlere çözüm bulunması gerekiyor."