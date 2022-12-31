Ronaldo resmi olarak Al-Nassr'da

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası içerisinde Manchester United ile karşılıklı ayrılarak yollarını ayıran Cristiano Ronaldo, Al Nassr'a imza attı. Portekizli yıldız 2.5 sezon boyunca Arap kulübünün formasını giyecek.

"Dünyanın en büyük futbolcusu"

Turnuva boyunca da nereye gidileceği üzerine çokça yazılıp çizilen Portekizli yıldızı, Arap kulübü kadrosuna katmayı başardı. Al-Nassr kulübü, transferi sosyal medya hesapları üzerinden duyururken, "Dünyanın en büyük futbolcusu resmen imzaladı. Tarih yazılıyor. Bu, sadece kulübümüze daha da büyük başarılar elde etmek için ilham vermekle kalmayıp, ligimize, milletimize ve gelecek nesillere, erkek ve kız çocuklarımıza kendilerinin en iyi versiyonu olmaları için ilham verecek bir imzadır. Ronaldo, hoş geldin yeni evine!" ifadelerini kullandı.

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Ronaldo: "İlham verici"

Transferin ilan edilmesinin ardından Portekizli yıldızın da ilk açıklamaları geldi. 37 yaşındaki süper star, Al Nassr'ın vizyonu oldukça ilham verici ve etkileyici. Farklı bir ülkede, farklı bir lig deneyimi için sabırsızlanıyorum. Bir an önce takım arkadaşlarıma katılmak için heyecanlıyım" dedi.

Ne kadar kazanacak?

Geçtiğimiz saatlerde bu transferin açıklanacağı konuşulurken, CBC Sports kaleme aldığı haberde Ronaldo'nun Al Nassr ile yaptığı anlaşma kapsamında yıllık 75 milyon dolar gelir elde edeceğini aktarmıştı. Farklı kaynaklar ise yıllık ücretinin 200 milyon dolar olacağını belirtiyor.

Kariyerinde 800 gol barajını aşan ve 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu konumunda bulunan Ronaldo, Portekiz milli takımı formasıyla çıktığı 196 maçta 118 kez fileleri havalandırdı.

Suudi Arabistan 2030'a aday

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Ronaldo'nun transfer süreci boyunca konuşulan bir diğer konu da Suudilerin, Katar'ın turnuvadaki organizasyondaki başarısı sonrası 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma isteğinin doruklara çıkması ve adaylık başvurusu için çalışmaya başlamasıydı.

Söylentilere göre Suudiler, 37 yaşındaki futbolcuyu bu adaylık sürecinde ve ev sahipliğini alması halinde elçi olarak kullanacak. Transferin resmiyete kavuşmasıyla da birlikte Suudi Arabistan'ın 2030 Dünya Kupası'nı düzenlemek için adaylık süreci fiili olarak başladı.

SPOR Ronaldo Al Nassr'a giderse 2030'un elçisi olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı

Geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte Messi ve Ronaldo'yu karşılaştırması istenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki futbolcuyu kıyaslayamayacağını belirtmiş ve "Ronaldo'yu harcadılar. Ronaldo'ya maalesef siyasi yaptırım uyguladılar ve Ronaldo gibi bir futbolcuyu kalkıp ikinci yarıda sokmak, ikinci yarıda 15 dakika, yarım saat sokmak, o onun hem psikolojisini hem bütünüyle enerjisini alıp götürdü. Orada Ronaldo ile Messi'yi kıyaslamak yerine artık öyle veya böyleRonaldo şimdi aldığım bilgilere göre Suudi Arabistan'a gidiyor. Filistin davasına sahip çıkan birisidir Ronaldo. Şimdi artık gelecekle ilgili Mbappe, gelecekte o var" demişti.

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Cristiano Ronaldo: "Eğer derdim para olsaydı, Katar'a transfer olurdum. Muhtemelen bana daha çok öderlerdi. Benim için mesele para değil, tutku!" (🗓2015) pic.twitter.com/qXZcyZJiwn — SPOR (@yenisafakspor) December 30, 2022

Diğer taraftan Portekiz kaynakları, Ronaldo'nun olası Al-Nassr'a geçişinin, 2030'a aday olan ülkelerinin adaylık sürecinde elini zayıflatacak etken olması sebebiyle federasyonun bu transfere sıcak bakmadığı yönündeydi.

Cristiano Ronaldo, resmen Al Nassr’da. pic.twitter.com/yBx8Ss1pJQ — SPOR (@yenisafakspor) December 30, 2022

SPOR Dev transfer iddiası: Cristiano Ronaldo'nun transferi yarın açıklanacak