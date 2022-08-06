Spor Alanyaspor Idrissa Doumbiayı transfer etti
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Alanyaspor Idrissa Doumbia’yı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Fildişili orta saha oyuncusu 24 yaşındaki ön libero Idrissa Doumbia’yı 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
Alanyaspor Idrissa Doumbia’yı transfer etti
Idrissa Doumbia

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Alanyaspor, bir transferini daha açıkladı. Akdeniz ekibi son olarak Idrissa Doumbia'yı 1 yıllığına kiraladı.

"Takımımıza katkı sağlayacağını düşünüyorum"

Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde gerçekleşen imza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Son günlerde transferler biraz hız kazandı. Dün Lusamba’yı transfer etmiştik. Bugün de Sporting Lizbon’dan Idrissa Doumbia’yı bir yıllığına kiraladık. Kendisi hazır bir oyuncu. Hem teknik heyetimizin hem transfer komitemizin istediği bir oyuncuydu. İnşallah camiamıza hayırlı uğurlu olur. Takımımıza katkı sağlayacağını düşünüyorum. Allah sakatlık vermeden iyi bir sezon geçirir. Her iki tarafa da hayırlı olsun. Aramıza hoş geldin” dedi.

"Burada olduğum için mutluyum"

Kendisine olan ilgiden dolayı teşekkür eden Idrissa Doumbia, “Daha önce burada oynayan Borja ile konuştum. Bana kulüple ilgili çok güzel şeyler söyledi. Burada olduğum için mutluyum. Çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.
  • 24 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonu Belçika ekibi Zulte Waregem'de kiralık olarak geçirirken, Jupiler Pro Ligi'nde 19 maçta forma giydi.

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SPOR
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