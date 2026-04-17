Albayrak derbisinde kazanan Yeni Şafak

16:4817/04/2026
Yeni Şafak turnuvanın en büyük favorisi olarak gösteriliyor.
BasınCup 2026’da Albayrak derbisi oynandı. Son iki sezonun şampiyonu Yeni Şafak, turnuvanın iddialı ekiplerinden TVNET'i 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Yıldız Teknik Üniversitesi sponsorluğunda düzenlenen BasınCup 2026'nın ikinci haftası Albayrak derbisine sahne oldu.

Medya kuruluşlarının oluşturduğu 21 takımın 4 grupta şampiyonluk mücadelesi verdiği turnuvada Albayrak Holding bünyesindeki iki ekibin mücadelesinde son iki sezonun şampiyonu Yeni Şafak ile geçen sezonun çeyrek finalisti TVNET karşı karşıya geldi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan maçı Yeni Şafak 2-0 kazandı.


Yeni Şafak'a 3 puanı getiren golleri Cengiz Gönültaş ve takım kaptanı Furkan Göker kaydetti.


Bu galibiyetin arından Yeni Şafak puanını 6'ya yükselterek liderliğini sürdürdü. İlk haftayı BAY geçen TVNET ise henüz puanla tanışamadı.




