Albayrak Grubu, Gineli yıldızları bir araya getiriyor

Gine'de birçok alanda faaliyet gösteren Albayrak Grubu, yeni bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atıyor.

Ocak ayında organize edilecek 14-16 yaş Gençler Kupası öncesinde Albayrak Grubu çalışanları, Gineli yıldız futbolcularla bir dostluk maçı oynayacak.

Daha önce Gineli sporculara yapılan desteklerle ülkede gündeme gelen Albayrak Grubu, federasyon ve spor bakanlığı tarafından desteklenen bu projenin de sponsorluğunu üstlenecek.

Gineli yıldızlar sahaya çıkacak

14 Kasım'da Mission Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmaya Gineli bir çok yıldız futbolcu ter dökecek. Ligimizden tanıdığımız; İbrahim Yattara, Souleymane Youla, Abdoul Salam Sow ve Pascal Feindouno'nun da yer alacağı organizasyon saat 16.00'da başlayacak.