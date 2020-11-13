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Albayrak Grubu, Gineli yıldızları bir araya getiriyor

Albayrak Grubu çalışanları 14-16 Yaş Gençlik Kupası organizasyonu öncesinde Gineli yıldız futbolcularla sahaya çıkarak dostluk maçı gerçekleştirecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Albayrak Grubu çalışanları Gineli yıldız futbolcularla sahaya çıkarak dostluk maçı gerçekleştirecek.

​Albayrak Grubu çalışanları Gineli yıldız futbolcularla sahaya çıkarak dostluk maçı gerçekleştirecek.

Fotoğraf: Yeni Şafak

Gine'de birçok alanda faaliyet gösteren Albayrak Grubu, yeni bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atıyor.

Ocak ayında organize edilecek 14-16 yaş Gençler Kupası öncesinde Albayrak Grubu çalışanları, Gineli yıldız futbolcularla bir dostluk maçı oynayacak.

Daha önce Gineli sporculara yapılan desteklerle ülkede gündeme gelen Albayrak Grubu, federasyon ve spor bakanlığı tarafından desteklenen bu projenin de sponsorluğunu üstlenecek.

Albayrak Grubu daha önce de bölgede bulunan sporculara 45 adet ayakkabı ve forma desteğinde bulunmuştu.
Albayrak Grubu daha önce de bölgede bulunan sporculara 45 adet ayakkabı ve forma desteğinde bulunmuştu.

Gineli yıldızlar sahaya çıkacak

14 Kasım'da Mission Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmaya Gineli bir çok yıldız futbolcu ter dökecek. Ligimizden tanıdığımız; İbrahim Yattara, Souleymane Youla, Abdoul Salam Sow ve Pascal Feindouno'nun da yer alacağı organizasyon saat 16.00'da başlayacak.

Gine-Albayrak maçı saat 16.00'da başlayacak ve youtube'dan canlı olarak yayınlanacak.
Gine-Albayrak maçı saat 16.00'da başlayacak ve youtube'dan canlı olarak yayınlanacak.

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