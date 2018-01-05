Avrupa'ya gideceğiz

Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç transfer çalışmaları ve bordo-mavili takımın hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Takımdan ayrılacak ve katılacak oyuncuların olacağını belirten Meriç, "Başkanımız Muharrem Usta'nın da katıldığı toplantıda yönetim kurulu ve teknik heyetimizle birlikte planlamayı yaptık. Kadroya 2 veya 3 takviye yaparak yolumuza devam edeceğiz. 2-3 oyuncu ile de yollarımızı ayıracağız. Gönderileceği iddia edilen N'Doye ile devam edeceğiz. Hugo Rodallega'ya teklif gelse bile kesinlikle bırakmayı düşünmüyoruz" dedi. Lig ve kupada iddialı olduklarını da kaydeden Meriç, "Sezona kötü başladık ancak sonunu iyi bitirdik. İyi bir kamp dönemi geçirdikten sonra ikinci yarıda da aynı başarımızı sürdürmek istiyoruz. İyi bir kadromuz var. Belki de son 10 yılın en iyi kadrolarından birine sahibiz. Bu takım sezon sonunda en az Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda da iddialıyız. Son 16 turu ilk maçında deplasmanda Atiker Konyaspor'a mağlup olmamıza rağmen Trabzon'da oynayacağımız maçta turu geçeceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mas, Boca Juniors'ta Trabzonspor arayışta

Trabzonspor'dan ayrılan Emmanuel Mas, 2.3 milyon Euro karşılığında Boca Juniors'a transfer oldu. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Arjantin takımının, Trabzonspor'a 2.3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği, Mas'ın da 100 bin Euro alacağından feragat ettiğini belirtildi. Bu arada Fransa basını, Trabzonspor'un, Caen'in sol beki Vincent Bessat'ı gündemine aldığını iddia etti. Bordo-mavililerin listesinde Antalya'dan Sakıb Aytaç ve NY Red Bulls'dan Kemar Lawrance de yer alıyor.