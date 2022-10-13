Spor Bakan Kasapoğlu açıkladı 44 branşta 3 bin 711 madalya
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Bakan Kasapoğlu açıkladı: 44 branşta 3 bin 711 madalya

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, milli sporcuların 2022 yılında 44 branşta toplam 3 bin 711 madalya elde ettiklerini bildirirken, “Hem sporcu sayımızla, hem branş çeşitliliğimizle ve daha da önemlisi madalya sayımızla gurur duyulacak bir seviyedeyiz” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Kasapoğlu açıkladı: 44 branşta 3 bin 711 madalya
​Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 yılında milli sporcuların uluslararası alanda elde ettiği başarılardan dolayı büyük bir gurur yaşadıklarını belirtti.

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, bu yıl şu ana kadar 44 branşta bin 172’si altın, bin 149’u gümüş, bin 390’ı bronz olmak üzere toplam 3 bin 711 madalya elde edildiğini ve başarı grafiğinin sürekli yükseldiğini aktararak, şunları kaydetti:

  • “Biz, ‘spor devrimi’ diye boşuna söylemiyoruz. Bugüne kadar elde edilen toplamda 3 bin 711 madalya, bizim elit sporcu yetiştirme ve bunu tüm branşlara yayma noktasındaki sistemimizin doğru işlediğinin bir kanıtı. Milli sporcularımızın katıldıkları müsabakalarda elde ettiği sonuçlar gurur duyulacak bir tablo. Elde edilen başarı dünden bugüne gelmedi, şans eseri oluşmadı. Bu başarıların altında çok ciddi bir sistem var.”

"Gurur duyulacak seviyedeyiz"

Bakan Kasapoğlu, alınan başarıları geçmiş dönemle de kıyaslayarak, “Eskiden uluslararası sportif organizasyonlarda sadece birkaç branşta sporcularımız yer alır, hatta diğer ülkelerin kalabalık kafilelerine gıpta ile bakardık. Hamdolsun şimdi hem sporcu sayımızla, hem branş çeşitliliğimizle ve daha da önemlisi madalya sayımızla gurur duyulacak bir seviyedeyiz” değerlendirmesinde bulundu.

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