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Başakşehir 5 hazırlık maçı yapacak

Başakşehir 5 hazırlık maçı yapacak

15:5330/06/2026, Salı
AA
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Başakşehir yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Başakşehir yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Özbek ekibi Navbahor Namangan ile 2 Temmuz'da tesislerinde karşılaşacak Başakşehir, diğer müsabakaları ise Avusturya kampında oynayacak.


Karşılaşmaların programı şöyle:


2 Temmuz Perşembe

16.00 RAMS Başakşehir-Navbahor Namangan (Özbekistan)


6 Temmuz Pazartesi

18.00 RAMS Başakşehir-KS Cracovia (Polonya)


10 Temmuz Cuma

16.00 RAMS Başakşehir-SV Ried (Avusturya)


15 Temmuz Çarşamba

19.30 RAMS Başakşehir-RB Salzburg (Avusturya)


16 Temmuz Perşembe

15.00 RAMS Başakşehir-Puskas (Macaristan)



#Süper Lig
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#Navbahor Namangan
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