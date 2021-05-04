Başakşehir lige tutundu

Süper Lig’in 39. haftasında Başakşehir, evinde MKE Ankaragücü’nü 2-1 yendi. Başkent temsilcisi, 15. dakikada Paintsil’in attığı golle 1-0 öne geçse de turuncu-lacivertliler, 63’te Aleksic, 88. dakikada da Junior Fernandes’in ayağından bulduğu gollerle hanesine kritik bir 3 puanı yazdırmayı bildi. Puanını 43’e yükselten Başakşehir, 14. sıraya yerleşti.

Aykut Kocaman’ın takımı, geçtiğimiz haftada da potadaki rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor’la deplasmanda karşılaşmış ve bugün olduğu gibi geriden gelerek kazanmayı bilmişti. Henüz 5. dakikada yenik duruma düşen Başakşehir, Chadli’nin 58. dakikada penaltıdan attığı golle eşitliği yakalamış, Gulbrandsen’in 84. dakikada rakip ağları sarsmasıyla da galibiyete uzanmıştı.

4 maçta 10 puan

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Sezon başından beri inişli çıkışlı bir grafik çizen İstanbul temsilcisi, ligde son 4 maçta ise adeta eski günlerine döndü. Turuncu-lacivertli ekip, 3 galibiyet, 1 beraberlik sonucu 10 puan toplayarak kümede kalma adına önemli adım attı. 36. haftada deplasmanda Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, sonraki hafta Fatih Terim Stadı’nda Alanyaspor’la golsüz berabere kaldı. Son iki haftadaki kader maçlarında ise önce BB Erzurumspor’u, ardından da MKE Ankaragücü’nü 2-1’le geçti.