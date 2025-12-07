Yeni Şafak
Beşiktaş üç eksikle çalıştı

7/12/2025
Siyah-beyazlılar idmanı yağmur altında gerçekleştirdi.
Beşiktaş, Gaziantep FK maçı öncesi son antrenmanını tamamladı. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Necip Uysal ile Mustafa Hekimoğlu ve izinli olan Felix Uduokhai idmanda yer almadı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.


Isınma koşularıyla başlayan çalışma, 5’e 2 top kapma organizasyonuyla devam etti. Siyah-beyazlı ekip idmanı taktiksel çalışmalarla tamamladı.


Takımda sakatlıkları bulunan Necip Uysal ve Mustafa Hekimoğlu çalışmada yer almazken, babaannesinin vefatı nedeniyle Almanya’ya giden Felix Uduokhai’ye teknik direktör Sergen Yalçın tarafından izin verildi.


Beşiktaş ile Gaziantep FK arasındaki mücadele yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadı’nda oynanacak.






