Spor Beşiktaşta Oğuzhan Özyakup 2 hafta sahalardan uzak kalacak
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Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Beşiktaş’ta dün yapılan antrenmanda sağ alt baldırında ağrı hisseden Oğuzhan Özyakup’ta 1. derece zorlanma tespit edildi. Yıldız oyuncu 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Haber Merkezi İHA
Oğuzhan Özyakup bu sezon 18 maçta, 3 gol ve 3 asistle oynadı.
Oğuzhan Özyakup bu sezon 18 maçta, 3 gol ve 3 asistle oynadı.

Beşiktaş’ta sakatlara Oğuzhan Özyakup da eklendi. Dün yapılan antrenmanda sağ alt baldırında ağrı hisseden tecrübeli oyuncunun çekilen MR’ında 1. derece zorlanma tespit edildi. Yapılan tetkikler sonrasında yıldız oyuncunu tedavisine başlandı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenmanda sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Oğuzhan Özyakup’un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, alt baldır arka adalesinde (soleus) zorlanma (evre 1 strain) tespit edilmiştir. Oğuzhan Özyakup’un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

  • Yıldız futbolcunun 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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