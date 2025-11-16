Beşiktaş'tan yeni Rafa Silva açıklaması

Siyah-beyazlılarda geleceği belirsizliğini koruyan Rafa Silva için Beşiktaş Kulübü açıklama yayımladı. Bugünkü iki idmana çıkmayan Portekizli kanat oyuncusunun son durumu belli oldu.
Beşiktaş'ın Portekizli kanat oyuncusu Rafa Silva, siyah-beyazlılardaki geleceğine yönelik bir karar vermesi için ülkesine gitmişti.
Bugün izinden dönen Rafa, sabah saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi. Salon çalışmasına ve akşam antrenmanına katılmayan yıldız ismin son durumu belli oldu.
Siyah-beyazlı kulüp yaptığı bilgilendirmeyle üç futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, Necip Uysal ile Rafa Silva sakatlığı nedeniyle antrenmanda yer almadığını duyurdu.
"Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü. Sakatlıkları nedeniyle Mustafa Erhan Hekimoğlu, Necip Uysal ile Rafa Silva antrenmanda yer almadı.
Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, daha sonra ayak tenisi maçlarıyla sona erdi."