Beşiktaş'tan yeni Rafa Silva açıklaması

Beşiktaş'ın Portekizli kanat oyuncusu Rafa Silva, siyah-beyazlılardaki geleceğine yönelik bir karar vermesi için ülkesine gitmişti.

Bugün izinden dönen Rafa, sabah saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi. Salon çalışmasına ve akşam antrenmanına katılmayan yıldız ismin son durumu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüp yaptığı bilgilendirmeyle üç futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, Necip Uysal ile Rafa Silva sakatlığı nedeniyle antrenmanda yer almadığını duyurdu.