Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'tan yeni Rafa Silva açıklaması

Beşiktaş'tan yeni Rafa Silva açıklaması

18:3216/11/2025, Pazar
G: 16/11/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Rafa Silva
Rafa Silva

Siyah-beyazlılarda geleceği belirsizliğini koruyan Rafa Silva için Beşiktaş Kulübü açıklama yayımladı. Bugünkü iki idmana çıkmayan Portekizli kanat oyuncusunun son durumu belli oldu.

Beşiktaş'ın Portekizli kanat oyuncusu Rafa Silva, siyah-beyazlılardaki geleceğine yönelik bir karar vermesi için ülkesine gitmişti.


Bugün izinden dönen Rafa, sabah saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi. Salon çalışmasına ve akşam antrenmanına katılmayan yıldız ismin son durumu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüp yaptığı bilgilendirmeyle üç futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, Necip Uysal ile Rafa Silva sakatlığı nedeniyle antrenmanda yer almadığını duyurdu.


Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

"Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü. Sakatlıkları nedeniyle Mustafa Erhan Hekimoğlu, Necip Uysal ile Rafa Silva antrenmanda yer almadı.


Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, daha sonra ayak tenisi maçlarıyla sona erdi."





#Beşiktaş
#Rafa Silva
#Sakatlık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-YDS/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı