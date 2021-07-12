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Boupendza'da son dakika: Resmi açıklama geldi

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Aaron Boupendza için Fenerbahçe'den resmi teklif almadıklarını açıkladı. Savaş, "Fenerbahçe ile sözlü bir diyaloğumuz oldu. Resmi bir teklif yok" dedi.

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Boupendzada son dakika: Resmi açıklama geldi
Geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de 22 gol atma başarısı gösterdi.

Hatayspor formasıyla geçen sezon Süper Lig'de gol kralı olan Aaron Boupendza'nın transferi hakkında resmi açıklama geldi.

"Fenerbahçe ile sözlü bir diyaloğumuz oldu"


Radyospor'a konuşan Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, "Aaron Boupendza geçtiğimiz sezon önemli bir performans sergiledi ve birçok takımın transfer listesine girdi. Boupendza için İngiltere ve Katar'dan transfer teklifleri geldi. Boupendza, Avrupa ve Türkiye'de futbol oynamak istediği için Katar'dan gelen teklifi kabul etmedi. Fenerbahçe'den resmi teklif gelmedi. Fakat geçtiğimiz aylarda Erol Bey(Bilecik) aracılığıyla Fenerbahçe ile sözlü bir diyaloğumuz oldu. Resmi bir teklif yok, olsa mutlaka arkadaşlarımız benimle paylaşırdı" dedi.

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"Diouf kaptanımız olacak"


Mame Diouf hakkında da konuşan Savaş, "Mame Diouf, Hatayspor'da kalacak. Diouf takım kaptanımız olacak. Yeni yabancı kuralını düşünerek yerli genç futbolcular transfer ettik. Kenar pozisyonu için bir transferimiz var. Birkaç gün içinde açıklayacağız. Forvet içinde Boupendza'nın transferine bağlı görüştüğümüz iki isim var, alternatiflerimiz hazır. Boupendza kalmak isterse başımızın üstünde yeri var, biz Boupendza'nın kalmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Mame Biram Diouf Official (@mamediouf99)'in paylaştığı bir gönderi

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