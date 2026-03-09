Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
CAS'tan Galatasaray'a yanıt: Liverpool deplasmanı için karar çıktı

CAS'tan Galatasaray'a yanıt: Liverpool deplasmanı için karar çıktı

22:269/03/2026, Pazartesi
G: 9/03/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Galatasaray taraftarları Anfield'da yer alamayacak.
Galatasaray taraftarları Anfield'da yer alamayacak.

UEFA’nın Juventus deplasmanındaki olaylar nedeniyle verdiği seyirci yasağına Galatasaray’dan itiraz gelmişti. Sarı-kırmızılı kulübün başvurusu CAS tarafından değerlendirildi.

UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında sarı-kırmızılıların deplasmanda Juventus ile oynadığı karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle Galatasaray taraftarlarına deplasman yasağı cezası vermişti.

Bu kararın ardından Galatasaray yönetimi cezaya itiraz ederek konuyu CAS’a taşımıştı. Ancak yapılan değerlendirme sonrası CAS, sarı-kırmızılı kulübün itirazını kabul etmedi ve UEFA’nın verdiği ceza onandı.

Böylece Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda deplasmanda Liverpool ile oynayacağı kritik mücadelede taraftar desteğinden mahrum kalacak.





#Galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Liverpool
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mart ara tatilinde öğretmen seminerleri nasıl yapılacak, online olacak mı? Bakan Tekin açıkladı