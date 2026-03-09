CAS'tan Galatasaray'a yanıt: Liverpool deplasmanı için karar çıktı

UEFA’nın Juventus deplasmanındaki olaylar nedeniyle verdiği seyirci yasağına Galatasaray’dan itiraz gelmişti. Sarı-kırmızılı kulübün başvurusu CAS tarafından değerlendirildi.
UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında sarı-kırmızılıların deplasmanda Juventus ile oynadığı karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle Galatasaray taraftarlarına deplasman yasağı cezası vermişti.
Bu kararın ardından Galatasaray yönetimi cezaya itiraz ederek konuyu CAS’a taşımıştı. Ancak yapılan değerlendirme sonrası CAS, sarı-kırmızılı kulübün itirazını kabul etmedi ve UEFA’nın verdiği ceza onandı.
Böylece Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda deplasmanda Liverpool ile oynayacağı kritik mücadelede taraftar desteğinden mahrum kalacak.