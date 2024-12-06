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Derbinin en değerlileri Fenerbahçe'den

Derbinin en değerlileri Fenerbahçe'den

10:266/12/2024, Cuma
IHA
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Gedson ile Fred'in ikili mücadelesi
Gedson ile Fred'in ikili mücadelesi

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide her iki takımın kadro değerleri toplamı 13 milyar 473 milyon TL. Sarı-lacivertli takımın iki yıldızı derbinin en değerli isimleri olacak.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-lacivertlilerin önde olduğu görülüyor.


Transfermarkt’ın verilerine göre Kanarya; kadrosunda yer alan futbolcuların 226 milyon 130 bin euroluk değeriyle ligde bu alanda ikinci sırada yer alıyor. Kartal ise 139 milyon 480 bin euro ile üçüncü sırada bulunuyor. Merkez Bankası’nın günlük kuruna göre, iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da 13 milyar 473 milyon TL.

Sofyan Amrabat & En Nesyri

Sahanın en değerlileri Amrabat ve En-Nesyri

Fenerbahçe’nin Faslı futbolcuları Amrabat ve En-Nesyri, derbide görev almaları durumunda 22 milyon euro ile sahanın en değerli oyuncuları olacak. Sarı-lacivertlilerde Sebastian Szymanski’nin 19 milyon euro, Allan Saint-Maximin’in de 18 milyon euro değeri bulunuyor. Beşiktaş’ta da 17 milyon Euro ile Portekizli futbolcu Gedson Fernandes takımın en değerlisi konumunda.

Gedson, bu sezon çıktığı 21 maçta 7 gol atıp 2 asist kaydetti.





#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Beşiktaş

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