Derbinin en değerlileri Fenerbahçe'den

Transfermarkt’ın verilerine göre Kanarya; kadrosunda yer alan futbolcuların 226 milyon 130 bin euroluk değeriyle ligde bu alanda ikinci sırada yer alıyor. Kartal ise 139 milyon 480 bin euro ile üçüncü sırada bulunuyor. Merkez Bankası’nın günlük kuruna göre, iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da 13 milyar 473 milyon TL.