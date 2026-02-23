Yeni Şafak
Ederson'dan kötü haber: Domenico Tedesco açıkladı

Ederson'dan kötü haber: Domenico Tedesco açıkladı

23:3923/02/2026, Pazartesi
G: 23/02/2026, Pazartesi
Fenerbahçe file bekçisi Ederson Moraes, Kasımpaşa maçında sakatlandı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Tedesco, oyuncunun sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Trendyol Süper Lig 23. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında fırsat tepti.

Son dakikada yenilen gol sonrası kasığında ağrı hisseden sarı-lacivertlilerin file bekçisi Ederson Moraes'ten kötü haber geldi.

'EDERSON 3 HAFTA YOK'

Basın toplantısında soruları yanıtlayan teknik direktör Domenico Tedesco, deneyimli kalecinin 3 hafta sahalardan uzak kalacağını dile getirdi.





