Ederson'dan kötü haber: Domenico Tedesco açıkladı

Ederson Moraes
Fenerbahçe file bekçisi Ederson Moraes, Kasımpaşa maçında sakatlandı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Tedesco, oyuncunun sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Trendyol Süper Lig 23. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında fırsat tepti.
Son dakikada yenilen gol sonrası kasığında ağrı hisseden sarı-lacivertlilerin file bekçisi Ederson Moraes'ten kötü haber geldi.
'EDERSON 3 HAFTA YOK'
Basın toplantısında soruları yanıtlayan teknik direktör Domenico Tedesco, deneyimli kalecinin 3 hafta sahalardan uzak kalacağını dile getirdi.
#Ederson Moraes
#Domenico Tedesco
#Fenerbahçe