Uzun yıllar Süper Lig'de forma giyen ve 2013 senesinde futbola veda eden Ersen Martin'den endişelendiren bir haber geldi.
A Spor'dan Koray Baloğlu'nun aktardığı bilgiye göre 42 yaşındaki Martin kalp krizi geçirdi.
Ersen Martin'in aort damarında yırtık tespit edildiği ve Siyami Ersek Kalp Hastanesi'nde ameliyata alındığı bilgisi paylaşıldı.
Futbol kariyerinde Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamış olan Ersen Martin, 4 kez A Milli Takım formasını giymişti.
Eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi ve ayrıca aort damarında yırtık tespit edildi. Şu anda Siyami Ersek Kalp Hastanesinde acil ameliyata alındı. Hayati tehlikesi bulunuyor.
Eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi ve ayrıca aort damarında yırtık tespit edildi. Şu anda Siyami Ersek Kalp Hastanesinde acil ameliyata alındı. Hayati tehlikesi bulunuyor.— Koray Baloğlu (@koraybaloglu) May 6, 2022