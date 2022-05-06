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Ersen Martin kalp krizi geçirdi

Beşiktaş ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Ersen Martin'in kalp krizi geçirdiği ve acil olarak ameliyata alındığı öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ersen Martin kalp krizi geçirdi
Ersen Martin 2006-2007 sezonunda bordo-mavili formayı giymişti.

Uzun yıllar Süper Lig'de forma giyen ve 2013 senesinde futbola veda eden Ersen Martin'den endişelendiren bir haber geldi.

A Spor'dan Koray Baloğlu'nun aktardığı bilgiye göre 42 yaşındaki Martin kalp krizi geçirdi.

Ersen Martin'in aort damarında yırtık tespit edildiği ve Siyami Ersek Kalp Hastanesi'nde ameliyata alındığı bilgisi paylaşıldı.

Futbol kariyerinde Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamış olan Ersen Martin, 4 kez A Milli Takım formasını giymişti.
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